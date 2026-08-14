Dos ondas tropicales y el monzón mexicano provocarán lluvia en los 32 estados este viernes

| 04:42 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvia
Lluvia se prevé en todo el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este viernes 14 de agosto todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes y podrían acompañarse de descargas eléctricas, así como caída de granizo. La onda tropical 26, junto con la nueva onda tropical 27 y el monzón mexicano, provocarán estas precipitaciones.

Por otra parte, la onda de calor afectará cinco estados, por lo que el termómetro podría rondar en los 45 °C a lo largo de este viernes.

¿Dónde lloverá este viernes 14 de agosto?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • San Luis Potosí
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Guerrero
  • Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Colima
  • Guanajuato
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Yucatán
  • Campeche
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Zacatecas
  • Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 14 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Vientos de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca
  • Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo
  • Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Veracruz y Tabasco

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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