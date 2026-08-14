Dos ondas tropicales y el monzón mexicano provocarán lluvia en los 32 estados este viernes
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este viernes 14 de agosto todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes y podrían acompañarse de descargas eléctricas, así como caída de granizo. La onda tropical 26, junto con la nueva onda tropical 27 y el monzón mexicano, provocarán estas precipitaciones.
Por otra parte, la onda de calor afectará cinco estados, por lo que el termómetro podría rondar en los 45 °C a lo largo de este viernes.
¿Dónde lloverá este viernes 14 de agosto?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Guerrero
- Veracruz
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Morelos
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Yucatán
- Campeche
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 14 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca
- Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Veracruz y Tabasco
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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