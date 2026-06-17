Colombia vs Uzbekistán desatará marchas y actividades en CDMX este 17 de junio
Este miércoles 17 de junio se realizarán 31 marchas, manifestaciones y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), la mayoría relacionadas al partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026.
Específicamente, habrá cuatro marchas; cinco concentraciones; una cita agendada; cinco rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La mayoría de las actividades en CDMX están relacionadas al Mundial 2026, entre ellas una marcha en apoyo a la selección de Colombia este 17 de junio.
Por otra parte, la CNTE realizará nuevamente una concentración para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007.
Marchas en CDMX para este 17 de junio
Grupo de Animación “Fuerza Cafetera”
- Hora: 11:00
- Lugar: Embarcadero Fernando Celada, alcaldía Xochimilco
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: En apoyo a la Selección de Futbol de Colombia durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- Actividades: A las 16:00 horas iniciarán una caravana rumbo al estadio.
- Aforo: 150
Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla Official”
- Hora: 13:00
- Lugar: Parque Libertad 2 de Octubre, alcaldía Coyoacán
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: En apoyo a la Selección de Futbol de Colombia durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- Actividades: A las 15:00 horas iniciarán una caminata hacia el estadio.
- Aforo: 200
Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 15:00
- Lugar: Estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro, alcaldía Coyoacán
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Exigen libertad, cultura y respeto a los derechos de las personas consumidoras de cannabis, en el marco del Mundial de Futbol 2026.
- Actividades: Inicio de marcha a las 15:00 horas y mitin político a las 16:20 horas.
- Aforo: 150
Colectivo “Movimiento Sin Techo”
- Hora: 17:00
- Lugar: Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Hemiciclo a Juárez
- Motivo: Exigen vivienda digna y se manifiestan contra la gentrificación en el contexto del Mundial de Futbol 2026.
- Aforo: 150
Otras actividades mundialistas
FIFA Fan Festival
- Hora: 09:30
- Lugar: Zócalo capitalino
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026
- Aforo: 55,000 personas.
Festival Campo Marte 26
- Hora: 08:00
- Lugar: Campo Marte, alcaldía Miguel Hidalgo
- Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio de 2026
- Aforo: 10,000 personas.
Concentraciones para hoy
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
- Hora: 10:00
- Lugar: Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, colonia Vergel del Sur, alcaldía Tlalpan
- Motivo: Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como mejoras salariales, laborales y presupuestales.
- Observaciones: Se prevé que se concentren en inmediaciones del Estadio Ciudad de México y en la plaza comercial Paseo Acoxpa.
- Aforo: 1,200
Comunidad Politécnica
- Hora: 10:00
- Lugar: Instalaciones de Canal Once, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Realizarán el evento “Polifest en Protesta Vol. 3” para exigir atención a su pliego petitorio relacionado con reconocimiento del movimiento estudiantil, presupuesto, transparencia y plazas docentes.
- Observaciones: No se descarta la participación de estudiantes de distintas escuelas del IPN y afectaciones viales.
- Aforo: 100
Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl”
- Hora: 09:00
- Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta
- Motivo: Realizarán una “Mercadita Feminista” para impulsar espacios para mujeres productoras de la demarcación y pronunciarse contra la violencia económica.
- Aforo: 40
Frente de Organizaciones Sociales Francisco Villa
- Hora: 11:00
- Lugar: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Solicitan la renuncia de funcionarios del organismo por presunta mala atención y falta de interés hacia sus integrantes.
- Aforo: 30
Comité de Apoyo al Refugio Franciscano
- Hora: 17:00
- Lugar: Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Realizarán brigadeo informativo para exigir la devolución de animales retirados del Refugio Franciscano en enero pasado.
- Observaciones: No descartan bloqueos viales.
- Aforo: 60
Citas agendadas para hoy
Comisión de Trabajadores Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas
- Hora: 12:00
- Lugar: Auditorio Ernesto Velasco Torres, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Asamblea informativa para la defensa de los derechos y la dignidad de las personas jubiladas.
- Aforo: 40
Rodadas ciclistas
- People for Bikes “Roma”
- Hora: 06:50
- Lugar: Zacatecas 55, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, alcaldía Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
Libertad en Bici
- Hora: 20:15
- Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa
- Destino: San Antonio Tecomitl, alcaldía Milpa Alta
- Aforo: 25
Ajolobikers
- Hora: 20:30
- Lugar: Fuente de la Sirena, alcaldía Xochimilco
- Destino: Los Reyes, alcaldía Coyoacán
- Aforo: 20
Team Taquitos
- Hora: 20:45
- Lugar: Torre del Caballito, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Por definir
- Aforo: 20
Lobikers
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque Xotepingo, alcaldía Coyoacán
- Destino: Réplica de la Torre Eiffel, alcaldía Tláhuac
- Aforo: 25
Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico por las marchas y actividades de este 17 de junio en CDMX.
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