Colombia vs Uzbekistán desatará marchas y actividades en CDMX este 17 de junio

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Este día juega Colombia vs Uzbekistán. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 17 de junio se realizarán 31 marchas, manifestaciones y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), la mayoría relacionadas al partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026.

Específicamente, habrá cuatro marchas; cinco concentraciones; una cita agendada; cinco rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La mayoría de las actividades en CDMX están relacionadas al Mundial 2026, entre ellas una marcha en apoyo a la selección de Colombia este 17 de junio.

Por otra parte, la CNTE realizará nuevamente una concentración para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 17 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/8G0tiZpQKA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

Marchas en CDMX para este 17 de junio

Grupo de Animación “Fuerza Cafetera”

Hora: 11:00

Lugar: Embarcadero Fernando Celada, alcaldía Xochimilco

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: En apoyo a la Selección de Futbol de Colombia durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Actividades: A las 16:00 horas iniciarán una caravana rumbo al estadio.

Aforo: 150

Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla Official”

Hora: 13:00

Lugar: Parque Libertad 2 de Octubre, alcaldía Coyoacán

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: En apoyo a la Selección de Futbol de Colombia durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Actividades: A las 15:00 horas iniciarán una caminata hacia el estadio.

Aforo: 200

Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 15:00

Lugar: Estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro, alcaldía Coyoacán

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Exigen libertad, cultura y respeto a los derechos de las personas consumidoras de cannabis, en el marco del Mundial de Futbol 2026.

Actividades: Inicio de marcha a las 15:00 horas y mitin político a las 16:20 horas.

Aforo: 150

Colectivo “Movimiento Sin Techo”

Hora: 17:00

Lugar: Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Hemiciclo a Juárez

Motivo: Exigen vivienda digna y se manifiestan contra la gentrificación en el contexto del Mundial de Futbol 2026.

Aforo: 150

Otras actividades mundialistas

FIFA Fan Festival

Hora: 09:30

Lugar: Zócalo capitalino

Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026

Aforo: 55,000 personas.

Festival Campo Marte 26

Hora: 08:00

Lugar: Campo Marte, alcaldía Miguel Hidalgo

Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio de 2026

Aforo: 10,000 personas.

Concentraciones para hoy

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 10:00

Lugar: Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, colonia Vergel del Sur, alcaldía Tlalpan

Motivo: Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como mejoras salariales, laborales y presupuestales.

Observaciones: Se prevé que se concentren en inmediaciones del Estadio Ciudad de México y en la plaza comercial Paseo Acoxpa.

Aforo: 1,200

Comunidad Politécnica

Hora: 10:00

Lugar: Instalaciones de Canal Once, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Realizarán el evento “Polifest en Protesta Vol. 3” para exigir atención a su pliego petitorio relacionado con reconocimiento del movimiento estudiantil, presupuesto, transparencia y plazas docentes.

Observaciones: No se descarta la participación de estudiantes de distintas escuelas del IPN y afectaciones viales.

Aforo: 100



Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl”

Hora: 09:00

Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta

Motivo: Realizarán una “Mercadita Feminista” para impulsar espacios para mujeres productoras de la demarcación y pronunciarse contra la violencia económica.

Aforo: 40



Frente de Organizaciones Sociales Francisco Villa

Hora: 11:00

Lugar: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Solicitan la renuncia de funcionarios del organismo por presunta mala atención y falta de interés hacia sus integrantes.

Aforo: 30

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano

Hora: 17:00

Lugar: Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Realizarán brigadeo informativo para exigir la devolución de animales retirados del Refugio Franciscano en enero pasado.

Observaciones: No descartan bloqueos viales.

Aforo: 60

Citas agendadas para hoy

Comisión de Trabajadores Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas

Hora: 12:00

Lugar: Auditorio Ernesto Velasco Torres, alcaldía Cuauhtémoc



Motivo: Asamblea informativa para la defensa de los derechos y la dignidad de las personas jubiladas.

Aforo: 40

Rodadas ciclistas

People for Bikes “Roma”

Hora: 06:50

Lugar: Zacatecas 55, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, alcaldía Miguel Hidalgo

Aforo: 20

Libertad en Bici

Hora: 20:15

Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa

Destino: San Antonio Tecomitl, alcaldía Milpa Alta

Aforo: 25

Ajolobikers

Hora: 20:30

Lugar: Fuente de la Sirena, alcaldía Xochimilco

Destino: Los Reyes, alcaldía Coyoacán

Aforo: 20

Team Taquitos

Hora: 20:45

Lugar: Torre del Caballito, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Por definir

Aforo: 20

Lobikers

Hora: 21:00

Lugar: Parque Xotepingo, alcaldía Coyoacán

Destino: Réplica de la Torre Eiffel, alcaldía Tláhuac

Aforo: 25

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico por las marchas y actividades de este 17 de junio en CDMX.

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