Postura de Sheinbaum contra la CNTE es acertada, asegura Silva-Herzog: no habrá más reuniones

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Esta noche, en Noticias en Claro con José Cárdenas, Jesús Silva-Herzog, profesor del Tec de Monterrey, habló tras las más recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El especialista consideró positiva la decisión de la presidenta Sheinbaum, quien aseguró que no convocará a nuevas reuniones con la CNTE al ya haber presentado propuestas. Asimismo, la mandataria afirmó que la nueva estrategia apostará por trasladar el diálogo a nivel estatal.

Del mismo modo, Silva-Herzog mencionó que, pese a la decisión presidencial, la CNTE cuenta con la capacidad de continuar presionando y activar las movilizaciones.

A su vez, el académico consideró lamentable que los niños y las niñas estén perdiendo clases tras el paro del magisterio, en especial en zonas donde la educación es desigual, situación que se está agravando tras las demandas salariales, dejando así de lado al estudiantado.

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