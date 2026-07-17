Intensas lluvias provocaron un deslave y el colapso de una vía en La Magdalena Contreras

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El deslave en La Magdalena Contreras. Foto: Cuartoscuro

Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México (CDMX) provocaron un deslave de tierra que ocasionó el colapso de una parte de la vialidad en la colonia San Bernabé Ocotepec, alcaldía La Magdalena Contreras. Autoridades de Protección Civil mantienen trabajos para evitar nuevos riesgos.

El deslave de tierra dejó severas afectaciones en una vialidad, donde una parte del pavimento se desplomó tras las intensas lluvias que han afectado a la capital mexicana en los últimos días.

De acuerdo con los primeros reportes, además de las precipitaciones, una presunta excavación realizada en la zona habría contribuido al debilitamiento del terreno, lo que derivó en el colapso de aproximadamente media calle.

Las imágenes difundidas del incidente muestran la magnitud del daño y las labores que realizan cuerpos de emergencia para proteger a la población y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.

Deslave provocó el colapso de una parte de la vialidad. Foto: Cuartoscuro

Imágenes muestran el colapso de la vialidad

Las fotografías captadas tras el incidente evidencian el deslizamiento de una importante cantidad de tierra sobre el talud, así como el momento en que el pavimento cedió debido a la pérdida de soporte.

En el sitio puede observarse una gran fractura en la carpeta asfáltica, con parte del concreto suspendido sobre un enorme hueco generado por el deslave. La afectación dejó expuesta la estructura de la calle y obligó al acordonamiento de la zona para impedir el paso de peatones y vehículos.

El deslave fue provocado por las lluvias. Foto: Cuartoscuro

Protección Civil mantiene trabajos en la zona

Elementos de Protección Civil y otros cuerpos de emergencia acudieron al lugar para evaluar los daños y realizar acciones preventivas que permitan reducir el riesgo para las personas que habitan en las inmediaciones.

Entre las labores se encuentran la revisión de la estabilidad del terreno, el acordonamiento del área afectada y el monitoreo permanente para detectar posibles nuevos movimientos de tierra.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas derivado del colapso.

Lluvias mantienen a la CDMX en alerta por deslaves

Las recientes lluvias registradas en la capital han incrementado el riesgo de deslaves, hundimientos y reblandecimiento de laderas, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas como en La Magdalena Contreras, en CDMX. Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar acercarse a taludes inestables, respetar los perímetros de seguridad y mantenerse atentos a los avisos emitidos por Protección Civil y las autoridades capitalinas mientras continúan las evaluaciones del terreno.

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