Ojo motociclistas: van por nuevas reglas para motos; ve si te afecta

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Gobierno pone límites de contaminantes para motos con gasolina Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través del proyecto PROY-NOM-175-SEMARNAT-2026, sometió a consulta pública una propuesta para establecer límites máximos permisibles de emisión de contaminantes en motocicletas nuevas equipadas con motor de combustión interna a gasolina.

Propuesta de ley para motocicletas nuevas

La propuesta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y estará abierta a comentarios de fabricantes, importadores, especialistas, instituciones académicas, organizaciones civiles y ciudadanía en general hasta el próximo 21 de junio de 2026.

El proyecto surge en un contexto de crecimiento sostenido del parque vehicular de motocicletas en México. Cada año se comercializan más de un millón de unidades, utilizadas tanto como medio de transporte como herramienta de trabajo en distintos sectores productivos.

Límites de emisión para motocicletas nuevas

La propuesta establece parámetros técnicos para controlar la emisión de contaminantes generados por el escape de las motocicletas, entre ellos:

Monóxido de carbono

Hidrocarburos

Óxidos de nitrógeno

Además de los niveles de emisiones, la propuesta contempla parámetros de durabilidad para determinadas categorías de motocicletas de alta cilindrada y mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de la norma.

Crecimiento de los estándares ambientales

La Semarnat informó que el objetivo es acompañar el crecimiento del sector con estándares ambientales que contribuyan a reducir emisiones contaminantes y promover tecnologías más limpias.

La dependencia invitó a los sectores involucrados y al público en general a revisar el proyecto y presentar observaciones durante el periodo de consulta pública, con el fin de fortalecer el instrumento regulatorio antes de su eventual entrada en vigor.

Estándares internacionales de medición

Los límites máximos permisibles incluidos en el proyecto son equivalentes a estándares internacionales identificados como Euro 2, Euro 3 y Euro 4, utilizados en distintos países para reducir emisiones contaminantes provenientes de este tipo de vehículos.

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