La eliminación del Mundial 2026 dejó un balance positivo para el equipo nacional

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La eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra dejó un balance positivo para el equipo nacional, pese a la derrota. Durante un análisis del encuentro, Jesús Silva Herzog Márquez, aseguró que el conjunto mexicano estuvo cerca de conseguir la victoria y logró conectar con la afición gracias a su desempeño colectivo.

En la conversación también se destacó que México mostró intensidad durante el partido, aunque le faltó imaginación y creatividad para aprovechar la ventaja numérica en la cancha. Además, se subrayó la diferencia de nivel y recursos entre ambas selecciones como un factor determinante en el resultado.

Para Jesús Silva Herzog Márquez, el equipo mexicano sorprendió por el nivel mostrado durante el torneo y dejó mejores sensaciones de las que muchos esperaban antes del inicio de la competencia.

El académico señaló que la escuadra nacional estuvo muy cerca de ganar el encuentro, pero cometió distracciones que, frente a un rival de ese nivel, terminaron siendo determinantes. Aun así, consideró que el equipo logró transmitir entusiasmo y jugar como un colectivo.

También afirmó que el ánimo de la afición cambió conforme avanzó el torneo, ya que antes de la inauguración existían pocas expectativas sobre el desempeño del representativo mexicano. Sin embargo, dijo que el equipo consiguió generar una conexión con millones de aficionados gracias a su entrega dentro del terreno de juego.

Durante su intervención, Jesús Silva Herzog Márquez evitó hacer un diagnóstico sobre los problemas estructurales del futbol mexicano, aunque destacó que el principal patrimonio deportivo del país es la gran afición que existe por este deporte.

Añadió que en cualquier espacio donde haya un balón siempre habrá jóvenes dispuestos a jugar, por lo que consideró que existe una oportunidad importante para impulsar el talento nacional.

Finalmente, señaló que es necesario fortalecer los mecanismos para promover y desarrollar a los futbolistas jóvenes, ya que, en su opinión, muchos talentos no reciben el impulso necesario para alcanzar su máximo potencial.

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