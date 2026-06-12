De los empujones a la pasarela política: lo que no viste de la inauguración del Mundial

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Las horas previas al arranque del Mundial dejaron imágenes contrastantes en la Ciudad de México. Mientras miles de aficionados se movilizaban rumbo al Estadio Ciudad de México, elementos antidisturbios fueron desplegados en el Cetram de Taxqueña, donde se concentró una de las mayores presiones de movilidad de la jornada.

Desde temprano, cientos de personas saturaron el acceso al Tren Ligero, principal vía para llegar al inmueble. La situación provocó aglomeraciones y empujones después de que las autoridades informaran que únicamente podrían abordar quienes contaran con boleto para el encuentro entre México y Sudáfrica.

Caos y fiesta rumbo al Estadio Ciudad de México

El punto más complicado se registró en Taxqueña. La alta demanda rebasó la capacidad del servicio y obligó al despliegue de personal de seguridad para resguardar los accesos al Tren Ligero.

A diferencia de esa zona, en Periférico y los accesos cercanos al estadio el flujo de personas se desarrolló con mayor orden. En el Circuito Azteca, uno de los puntos más cercanos al inmueble, miles de aficionados avanzaron sin mayores contratiempos.

Sin embargo, a unos 300 metros, en el cruce de Renato Leduc y la lateral de Periférico, se formó un embudo por la llegada de autobuses que trasladaban a seguidores desde distintos puntos de la capital.

Pese a las complicaciones de movilidad, el ambiente fue mayormente festivo. Grupos folclóricos y danzantes amenizaron el recorrido de quienes caminaban hacia el llamado Coloso de Santa Úrsula, generando una atmósfera de celebración alrededor de la inauguración mundialista.

Aunque se esperaba la presencia de contingentes de protesta, únicamente se observó el paso de un grupo de ciclistas que lanzó consignas durante su recorrido.

Entre los asistentes también aparecieron figuras conocidas de la política mexicana. El exgobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, pronosticó una victoria de México por dos goles a cero, ambos de Santiago Giménez. Por su parte, el exdirector de Pemex, Enrique Ochoa Reza, apostó por un triunfo de tres goles a uno y expresó su deseo de que la Selección avance más allá de la fase inicial.

Al concluir el encuentro, la afición abandonó el estadio bajo la lluvia. Muchos reconocieron el desgaste tras varias horas de espera y traslado, aunque destacaron la victoria de México. Algunos seguidores consideraron que el equipo pudo ofrecer una actuación más ofensiva y expresaron expectativas de una mejor exhibición en los próximos partidos.

La actividad alrededor del estadio concluyó con miles de personas regresando a casa tras una jornada marcada por la mezcla de organización, aglomeraciones y ambiente mundialista.

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