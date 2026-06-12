Fan Fest del Zócalo arranca entre filas, empujones y lleno total por debut de México en el Mundial

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Miles de aficionados se congregaron este jueves en el Zócalo de la Ciudad de México para seguir el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en una jornada que comenzó con incertidumbre, largas filas y momentos de tensión, pero que terminó en un ambiente de fiesta futbolera.

Desde temprana hora, cientos de personas formaron filas en los accesos al Fan Fest. Cerca de las 10:00 de la mañana, una apertura parcial de las vallas en la calle 20 de Noviembre provocó un cuello de botella que derivó en empujones, reclamos y momentos de desesperación entre los asistentes.

Elementos de la policía capitalina intentaron controlar la situación y pidieron a los asistentes mantener el orden, especialmente a quienes acudieron con menores de edad.

Aficionados enfrentan largas filas para ingresar

Algunos seguidores relataron que tuvieron que esperar más de una hora para poder entrar al evento.

Entre los principales problemas reportados destacaron:

Aglomeraciones en los accesos.

Empujones entre asistentes.

Retrasos en el ingreso.

Saturación en algunos puntos de entrada.

Sin embargo, otros accesos, como los ubicados por Venustiano Carranza y 16 de septiembre, registraron un flujo más ordenado.

El Zócalo alcanza su máxima capacidad

Una vez dentro, miles de aficionados disfrutaron de la transmisión del encuentro en un ambiente festivo. Los asistentes cantaron, gritaron los goles de México y celebraron cada jugada del combinado nacional.

Tras ello, el Fan Fest alcanzó su capacidad máxima, confirmando el entusiasmo que ha generado la Copa del Mundo en la capital del país.

Del mismo modo, muchos asistentes coincidieron en que, pese a las complicaciones para ingresar, la experiencia valió la pena por el ambiente mundialista y la oportunidad de vivir el partido junto a miles de aficionados.

Celebración rumbo al Ángel de la Independencia

Tras el silbatazo final, numerosos seguidores anunciaron que continuarían los festejos en el Ángel de la Independencia, punto tradicional de celebración deportiva en la Ciudad de México.

De este modo, la jornada dejó imágenes de emoción, cánticos y unión entre aficionados, en el inicio de una Copa del Mundo que ya se vive intensamente en la capital mexicana.

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