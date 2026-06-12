Más de medio millón de personas participan en festejos por inauguración del Mundial 2026 en CDMX

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Más de medio millón en CDMX por inauguración del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México vivió una jornada histórica con motivo de la inauguración del Mundial 2026, al registrar una asistencia cercana a las 500 mil personas en los distintos eventos organizados en la capital del país.

De acuerdo con información del Gobierno capitalino, poco más de 80 mil personas acudieron al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, mientras que miles más participaron en actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas en diversos puntos de la ciudad.

Zócalo, alcaldías y Ángel concentraron a miles de aficionados

Las autoridades detallaron que la afluencia se distribuyó de la siguiente manera:

80 mil asistentes en el Estadio Ciudad de México.

100 mil personas en el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino.

200 mil asistentes en los Festivales Futboleros organizados en las 16 alcaldías.

organizados en las 16 alcaldías. 120 mil aficionados reunidos en el Ángel de la Independencia.

Durante toda la jornada se implementó un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar la seguridad y movilidad de los asistentes.

Sheinbaum y Brugada asistieron a evento en GAM

Uno de los puntos con mayor participación ciudadana fue el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada presenciaron la transmisión del encuentro junto a vecinos de la zona.

Las autoridades destacaron que la jornada transcurrió en un ambiente de convivencia familiar, entusiasmo y celebración por el inicio de la máxima fiesta del futbol.

Refuerzan seguridad en puntos de concentración

Elementos de la Policía Auxiliar, Policía Turística, así como personal de las Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito mantuvieron presencia permanente en el Zócalo capitalino, el Ángel de la Independencia, los Festivales Futboleros de las 16 alcaldías y en las inmediaciones del estadio sede.

Además de las labores de seguridad, los cuerpos de apoyo brindaron orientación a visitantes nacionales y extranjeros que participaron en las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró que continuará implementando acciones coordinadas para garantizar espacios seguros y una adecuada organización durante los eventos masivos programados en el marco de la justa mundialista.

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