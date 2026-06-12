Hombre cae en Fan Fest de CDMX y queda inconsciente en arranque del Mundial; captan momento

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Cae hombre de grúa en Fan Fest CDMX. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un hombre sufrió una aparatosa caída durante el llamado Fan Fest de la Ciudad de México (CDMX), instalado en el zócalo capitalino. A través de redes sociales, se compartió el video del momento en el que el sujeto cayó de una de las estructuras que se colocaron en el primer cuadro del Centro Histórico de la capital.

En la grabación se observa al hombre, presuntamente, preparándose para brincar desde la estructura, mientras es alentado por los asistentes al grito de“que se aviente”. En su intento de saltar, el joven dio un paso para atrás, sin medir que la grúa terminaba, y cayó al piso.

Aficionado cae de estructura tras la victoria de México. Quiso hacerse el gracioso y terminó cayendo. Por fortuna llegó el servicio médico para atenderlo.#Zocalo #CDMX #Mundial2026 pic.twitter.com/iIxWxGyurc — Armando (@Armi_gr) June 11, 2026

En otras imágenes se aprecia cómo, tras la caída, el hombre permanece inmóvil y, aparentemente, inconsciente mientras testigos solicitan el apoyo de las autoridades para auxiliarlo.

🚨😱⚽ ¡EL MUNDIAL CASI TERMINA EN TRAGEDIA! HOMBRE CAE DURANTE EL FAN FEST DEL ZÓCALO Y DESATA MOVILIZACIÓN ⚽😱🚨



Momentos de preocupación se vivieron este jueves en el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de que un hombre sufriera una aparatosa… pic.twitter.com/Qbwq4q6PIZ — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) June 11, 2026

Aunque algunos asistentes al Fan Fest alertaron a los servicios de emergencia, otros más no se percataron de la situación y continuaron mostrando su apoyo a la Selección Mexicana, que debutó en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica, con un marcador a favor de 2 – 0.

Las imágenes compartidas, también dan cuenta de cómo, hasta la zona en la que permanecía el joven tendido en el suelo tras la caída, arribó personal de seguridad, así como paramédicos de la Cruz Roja que le brindaron una primera atención.

¿Qué se sabe del hombre que cayó de una estructura en el Fan Fest de la CDMX?

A través de un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que la víctima es un hombre de 27 años, que cayó de una grúa telescópica.

De acuerdo con las autoridades, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a un hospital cercano tras atenderlo y diagnosticarle traumatismo craneoencefálico, producto de la caída.

La #SSC informa:



En la Plaza de la Constitución, un hombre en aparente situación vulnerable de 27 años de edad que subió a una grúa telescópica, cayó a la cinta asfáltica, por lo que fue atendido por personal de la Cruz Roja Mexicana (@CruzRoja_MX) que lo trasladó a un hospital… pic.twitter.com/TS9TOQ02Kl — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 12, 2026

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