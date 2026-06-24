Decomisan cervezas y las tiran durante festejos por el México vs Chequia

GENERANDO AUDIO...

Decomisan cervezas en el Fan Fest del México. Foto: César Cravioto

Las autoridades de la Ciudad de México decomisaron bebidas alcohólicas durante los operativos implementados por el partido México vs Chequia.

Las acciones forman parte del operativo desplegado en distintos puntos de la capital para mantener el orden durante los festejos por el encuentro de la Selección Mexicana.

Menor intenta entrar al Fan Fest con decenas de cervezas

En uno de los operativos, personal de la dependencia detectó a un menor de edad que buscaba ingresar al Fan Fest con varias cervezas. Las bebidas fueron aseguradas de inmediato y destruidas, ya que el acceso con alcohol está prohibido.

ADOLESCENTE ya IBA CARGADO de CERVEZAS

Personal de @GobCDMX descubrió a un menor de edad q buscaba entrar al Fan Fest con todas estas cervezas.

Se las decomisaron y las tiraron por la coladera.

Está PROHIBIDO ir con bebidas alcohólicas. pic.twitter.com/tpGIUpIgIV — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 24, 2026

Quienes asistan al Fan Fest deben tomar en cuenta que no está permitido ingresar ni consumir bebidas alcohólicas dentro del evento. Como parte de los filtros de seguridad, el personal revisa mochilas y pertenencias, por lo que cualquier bebida alcohólica detectada es asegurada antes del acceso y destruida.

En imágenes difundidas por autoridades se observa a trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México abrir las latas y verter su contenido en el drenaje antes de desechar los envases.

Desde la @SeGobCDMX continuamos con el decomiso y destrucción de bebidas alcohólicas en diversos puntos de la #CiudadDeMéxico. 🛑🍺



Nuestro equipo mantiene el despliegue operativo en zonas estratégicas como Paseo de la Reforma y las calles del #CentroHistórico.



¡Seguimos… pic.twitter.com/glFSGZUMHk — César Cravioto (@craviotocesar) June 24, 2026

Ley seca por el partido México vs Chequia

El operativo coincide con la ley seca decretada por el Gobierno capitalino para este miércoles 24 de junio.

La medida suspendió la venta de bebidas alcohólicas desde las 15:00 horas del 24 de junio y hasta las 07:00 horas del 25 de junio en:

Perímetro A del Centro Histórico

Colonia Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

La restricción aplica para tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados y otros establecimientos autorizados para vender alcohol.

Buscan evitar riesgos durante los festejos

Las autoridades capitalinas señalaron que el objetivo es reducir riesgos durante las celebraciones por el Mundial y evitar incidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Además, recordaron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha advertido sobre retos virales y conductas de riesgo, como escalar monumentos o ingresar a zonas restringidas durante eventos masivos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.