Decomisan cervezas y las tiran durante festejos por el México vs Chequia
Las autoridades de la Ciudad de México decomisaron bebidas alcohólicas durante los operativos implementados por el partido México vs Chequia.
Las acciones forman parte del operativo desplegado en distintos puntos de la capital para mantener el orden durante los festejos por el encuentro de la Selección Mexicana.
Menor intenta entrar al Fan Fest con decenas de cervezas
En uno de los operativos, personal de la dependencia detectó a un menor de edad que buscaba ingresar al Fan Fest con varias cervezas. Las bebidas fueron aseguradas de inmediato y destruidas, ya que el acceso con alcohol está prohibido.
Quienes asistan al Fan Fest deben tomar en cuenta que no está permitido ingresar ni consumir bebidas alcohólicas dentro del evento. Como parte de los filtros de seguridad, el personal revisa mochilas y pertenencias, por lo que cualquier bebida alcohólica detectada es asegurada antes del acceso y destruida.
En imágenes difundidas por autoridades se observa a trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México abrir las latas y verter su contenido en el drenaje antes de desechar los envases.
Ley seca por el partido México vs Chequia
El operativo coincide con la ley seca decretada por el Gobierno capitalino para este miércoles 24 de junio.
La medida suspendió la venta de bebidas alcohólicas desde las 15:00 horas del 24 de junio y hasta las 07:00 horas del 25 de junio en:
- Perímetro A del Centro Histórico
- Colonia Centro
- Tabacalera
- Juárez
- San Rafael
- Cuauhtémoc
La restricción aplica para tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados y otros establecimientos autorizados para vender alcohol.
Buscan evitar riesgos durante los festejos
Las autoridades capitalinas señalaron que el objetivo es reducir riesgos durante las celebraciones por el Mundial y evitar incidentes relacionados con el consumo de alcohol.
Además, recordaron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha advertido sobre retos virales y conductas de riesgo, como escalar monumentos o ingresar a zonas restringidas durante eventos masivos.
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