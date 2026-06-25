“México, campeón en desaparición”: Madres buscadoras llevan protesta al México-Chequia

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Madres buscadoras de personas desaparecidas. Foto: Uno TV

Madres buscadoras se manifestaron previo al tercer encuentro de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Con pancartas de las fichas de búsqueda y al grito de “¡México, campeón en desaparición!”, exigieron entablar diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras recorrer calzada de Tlalpan rumbo al Estadio de la Ciudad de México, autoridades permitió el paso del contingente de madres buscadoras. Según se dio a conocer, el gobierno capitalino acordó que se les permitiría llegar al exterior del coloso en donde se disputará el partido de futbol.

Familiares de personas desaparecidas piden diálogo con la presidenta

Familiares de desaparecidos exigieron una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, adelantaron que solicitarán que la desaparición sea considerado un delito federal.

“Nosotros hoy venimos también venimos a exigir un diálogo nacional con la presidenta de la República y vamos a exigir la federalización del delito de desaparición… Necesitamos que sea un delito federal porque la desaparición tiene que ver con policías estatales y municipales y necesitamos una autoridad nacional que esté difícil de ser captado por el crimen organizado o gobiernos locales”. Fernando Vargas, padre de Olin desaparecido en 2024

Además, descartaron que ya hayan sido recibidos por la presidenta como lo afirmó recientemente la propia mandataria.

Durante su trayecto al Estado en el sur de la Ciudad de México, madres buscadoras colocaron fichas de búsqueda en paradas de Trolebús.

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