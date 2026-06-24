Pronostican lluvia durante el México-Chequia: activan Alerta Amarilla en toda la CDMX
La Ciudad de México se prepara para recibir un nuevo partido de la Selección Mexicana, en el que enfrentará a Chequia, en medio de un pronóstico de lluvias para este martes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la capital, ante la posibilidad de precipitaciones fuertes acompañadas de caída de granizo.
De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, las condiciones meteorológicas adversas se prevén entre las 16:00 y las 21:00 horas, horario en el que miles de aficionados podrían desplazarse para seguir las actividades relacionadas con el encuentro del Tricolor.
¿Qué alcaldías estarán bajo Alerta Amarilla?
La SGIRPC informó que la alerta aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Según el pronóstico, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo durante la tarde y noche de este miércoles.
Prevén encharcamientos y caída de ramas por las lluvias
Durante las ultmas lluvias provocarón encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas en distintos puntos de la ciudad.
Ante este escenario, Protección Civil recomendó a la población retirar basura de coladeras, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar vialidades con corrientes de agua y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir.
El horario previsto por la alerta emitida tiene un horario previsto de 16:00 a 21:00 horas, por lo que quienes planeen seguir el partido entre México y Chequia deberán considerar posibles afectaciones a la movilidad por las lluvias pronosticadas para toda la capital.
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