Influencer denuncia abuso sexual en el Mercado de Sonora donde le hicieron una limpia

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La víctima sufrió abuso durante una limpia. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Una influencer conocida como Paranordan en TikTok denunció que fue víctima de abuso sexual durante un trabajo de “limpia” en el Mercado de Sonora. La creadora de contenido compartió su testimonio con sus seguidores y pidió ayuda, ya que se muestra visiblemente afectada por lo ocurrido.

@paranordan Acaban de abusar de mi y no se que hacer, necesito su ayuda ♬ sonido original – paranordan

Influencer denuncia abuso sexual en el Mercado de Sonora

De acuerdo con su testimonio, acudió al Mercado de Sonora para comprar hierbas para hacer una “limpia”, ya que ella es creyente de lo paranormal y temas esotéricos. El sujeto que atendía el local comenzó un trabajo de limpia sin que ella lo solicitara y posteriormente le pidió que la acompañara a un cuarto en la parte de arriba para continuar el ritual.

Mientras estaban a solas, y como parte del supuesto ritual, este individuo comenzó a tocarla sin su consentimiento.

“Colocó algo en la parte de arriba de mis pompas y empezó a hacer como movimientos circulares, preguntándome por la energía y cosas así. De repente siento que me empieza a bajar un poco el pantalón y un poco el calzón y yo nada más me quedé quieta”, expresó la influencer.

El hombre continuaba con la “limpia” y rezando mientras la tocaba; ella se subía la ropa pero él insistía, incluso llegó a tocar sus partes íntimas. En ese momento ella se subió la ropa y salió del cuarto.

En el video Paranordan se muestra confundida y afectada por lo ocurrido, como si aún no dimensionara lo que ocurre. Elle menciona que tras la “limpia” aún tuvo contacto con su agresor, quien le regaló varios objetos esotéricos, presuntamente para protegerla.

“El todavía me vendió una vela; es que tenía todo el “mood” de seguir haciendo el ritual pero qué pu%#& ritual me acaba bajando el calzón”, dijo.

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