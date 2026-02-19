Confirman primera muerte por sarampión en Guerrero; ¿qué estados reportan fallecimientos?

| 08:52 | Oscar Gómez Cruz | Secretaría de Salud de Guerrero | Secretaría de Salud
Confirman primera muerte por sarampión en Guerrero; ¿qué estados reportan fallecimientos?
Chihuahua encabeza la lista de decesos. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La noche de este miércoles autoridades del estado de Guerrero confirmaron la primera muerte por sarampión en la entidad en lo que va de 2026.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud estatal informó que se trata de un menor de dos años, originario de la comunidad de Río Encajonado, perteneciente al municipio de Cochoapa el Grande.

Con este deceso, suman 32 fallecimientos confirmados por sarampión en nueve estados del país desde 2025 a la fecha.

Confirman primera muerte por sarampión en Guerrero; ¿qué se sabe?

La Secretaría de Salud de Guerrero detalló que el caso fue clasificado como “defunción por asociación epidemiológica”, debido a que el infante no contó con confirmación por laboratorio, pero, su hermano gemelo dio positivo a la prueba molecular de sarampión.

Es importante mencionar que en todo momento se brindaron los servicios correspondientes y las acciones pertinentes para atender al menor”; resaltó la dependencia.

  • La muerte del menor por sarampión ocurrió la noche del pasado 17 de febrero.

¿Qué estados registran fallecimientos por sarampión en México?

Según datos del Informe Diario del Brote de Sarampión en México, con corte al 18 de febrero, así como el reporte de la defunción en Guerrero, al momento, suman 32 fallecimientos confirmados desde 2025.

Los estados donde se concentran los decesos son:

  • Chihuahua, 21
  • Jalisco, 3
  • Durango, 2
  • Chiapas, 1
  • Michoacán, 1
  • Guerrero, 1
  • Sonora, 1
  • Tlaxcala, 1
  • Ciudad de México, 1

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) investigan además una posible segunda muerte por sarampión, informaron en días recientes.

