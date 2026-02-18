¡Rompe el techo! México supera los 10 mil casos de sarampión, suma 31 defunciones
Los casos de sarampión en México rompieron el techo de los 10 mil registros, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal.
Son 10 mil 85 casos acumulados en todo el país y en el top 6 de las entidades con más contagios están:
- Chihuahua, con 4 mil 508
- Jalisco, 2 mil 817
- Chiapas, 573
- Michoacán, 319
- Guerrero, 296
- Ciudad de México, con 275 casos
¿Cuántas muertes por sarampión se registran en México?
En tanto, el brote suma 31 muertes por este virus, ocurridas en los siguientes estados:
- Chihuahua, 21
- Jalisco, 3
- Chiapas, 1
- Michoacán, 1
- Ciudad de México, 1
- Sonora, 1
- Durango, 2
- Tlaxcala, 1
¿Cuál es el grupo de edad con mayor número de casos de sarampión en México?
El Informe Diario del Brote de Sarampión en México indica que el grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, con mil 456 contagios; seguido del grupo de 5 a 9 años, que registra mil 221 casos; y el de 25 a 29 años, con mil 128 registros.
Mientras que la tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 54.84 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 16.99 y 11.53, respectivamente.
La dependencia federal recuerda que está activa la campaña de vacunación contra sarampión y, además de aplicar el biológico a los menores y completar sus esquemas, es importante reforzar el grupo de 10 a 49 años.
