Gobierno pide evitar retos peligrosos como el “quiere volar” o el “Juan Escutia” en el México vs Inglaterra

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Ve recomendaciones. Foto: Cuartoscuro

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, hizo un llamado a la afición para celebrar con responsabilidad y evitar juegos o retos que puedan poner en riesgo la integridad física durante el partido México e Inglaterra que se celebra el próximo domingo 5 de julio.

Durante una conferencia de prensa realizada este 3 de julio, la titular de la dependencia pidió a los asistentes a las celebraciones abstenerse de realizar dinámicas como “quiere volar”, “Juan Escutia”, “nadaremos” o cualquier otra actividad que implique empujar, lanzar personas al aire o exponerse a caídas.

¿Qué juegos pide el gobierno evitar hacer en los festejos de México vs Inglaterra del Mundial?

Según la funcionaria, existen tres juegos que se deben evitar debido a su peligrosidad, el primero de ellos es el “quiere volar” que se convirtió en uno de los festejos más populares tras las victorias de la Selección Mexicana durante el Mundial.

La dinámica consiste en que un grupo de personas lanza repetidamente a alguien por los aires mientras todos corean “¡quiere volar!”. Aunque suele realizarse como una celebración, las autoridades advirtieron que puede provocar lesiones graves si la persona cae de forma incorrecta o no es sostenida por el grupo.

🤸‍♂️⚽ Del Mundial de #fútbol… ¡al Mundial de #acrobacias!

Aficionados se volvieron virales al demostrar su talento con el famoso acto de "quiere volar", realizando impresionantes #piruetas por los aires y un equilibrio digno de aplaudir. pic.twitter.com/4T77xuejrO — Alfredo González (@alfredolez) July 2, 2026

Otro de los festejos que Protección Civil pidió evitar es el llamado “Juan Escutia”, esta tendencia viral hace referencia a aficionados que, en medio de la euforia, se envuelven con la bandera de México y se lanzan desde bardas, monumentos, muros o cualquier estructura elevada, haciendo alusión al personaje histórico.

#EnTendencia | Un aficionado yucateco se volvió "Juan Escutia" tras aventarse de una parte del Monumento a la Patria durante las celebraciones del pase de la selección mexicana a octavos de final. #DDT https://t.co/4auHMTlOlf pic.twitter.com/dALeqbtWtY — Diario de Tabasco (@DiarioDeTabasco) July 2, 2026

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones representan un alto riesgo de sufrir fracturas, golpes o accidentes de mayor gravedad.

El tercer trend mencionado fue “nadaremos”, inspirado en la frase que pronuncia Dory, personaje de la película Buscando a Nemo, cuando canta: “¡Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar!”.

“Cuando gritaron 'nadaremos' empezaron a empujarse muy feo"



-En una nueva entrevista, una testigo contó su experiencia durante la estampida en CDMX que dejó varias personas sin vida durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana.



(Esta frase es de la película… pic.twitter.com/il7cC8vfXC — Cerebros (@CerebrosG) July 2, 2026

Aunque originalmente la frase transmite optimismo, durante los festejos deportivos algunos aficionados la utilizan mientras empujan o se lanzan entre sí, por lo que Protección Civil también recomendó evitar cualquier dinámica que implique poner en riesgo a otras personas.

¿Cuáles son las recomendaciones si vas a asistir a los festejos por el partido de México vs Inglaterra?

Además de evitar estos juegos, la dependencia emitió una serie de recomendaciones para quienes acudan a las celebraciones o a las pantallas donde se transmitirá el partido.

Entre las principales medidas se encuentran:

Identificar previamente las rutas de acceso y salida

Respetar las indicaciones cuando un espacio alcance su capacidad máxima

Definir un punto de reunión con familiares o amigos

Si asistes con niñas, niños o adultos mayores, permanecer en las orillas y evitar las zonas con mayor concentración de personas

No subir a bardas, árboles, marquesinas o mobiliario urbano

Mantenerse hidratado

Evitar el consumo excesivo de alcohol y no ingresar con envases de vidrio

Seguir en todo momento las instrucciones del personal de Protección Civil y de los cuerpos de emergencia

Con estas medidas, las autoridades buscan que, en caso de un triunfo de la Selección Mexicana, los festejos se desarrollen de manera segura y sin incidentes que puedan poner en riesgo a los aficionados

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