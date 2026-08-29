UNAM publica resultados del Examen de Control Presencial 2026; así puedes consultarlos

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UNAM publica los resultados del Examen de Control. Foto: Cuartoscuro

La UNAM publicó este viernes 28 de agosto los resultados del Examen de Control Presencial 2026, aplicado como parte del proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

Los aspirantes ya pueden consultar si fueron seleccionados a través de la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

¿Dónde consultar los resultados del examen de la UNAM?

Los resultados del Examen de Control 2026 están disponibles desde esta noche en el sitio oficial de la DGAE.

Para consultarlos, las y los aspirantes deberán ingresar al apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura” y posteriormente seleccionar “Resultados Examen de Control 2026”.

Con su número de folio, podrán entrar a “Tu Sitio” para conocer su resultado.

¿Qué documentos podrán descargar los seleccionados?

Las personas que fueron seleccionadas por la UNAM encontrarán en “Tu Sitio” una liga para descargar distintos documentos relacionados con su ingreso a la universidad.

Entre ellos se encuentran:

Carta de asignación y toma de protesta universitaria .

. Acuse de credencial como alumno .

. Datos relacionados con su alta al IMSS .

. Comprobante de inscripción .

. Otros documentos necesarios para continuar con el proceso.

La universidad pidió a las y los aspirantes seleccionados revisar también la página oficial de la facultad o escuela que les corresponde.

¿Cuántos alumnos entrarán a la UNAM?

Para este ciclo escolar 2026-2027/1, la UNAM recibirá a 49 mil 74 estudiantes de primer ingreso a licenciatura.

De ese total:

28 mil 151 ingresarán mediante Pase Reglamentado .

ingresarán mediante . 20 mil 923 lo harán mediante el concurso de selección.

La Universidad Nacional informó que el próximo lunes 31 de agosto las y los nuevos alumnos de primer ingreso comenzarán sus actividades.

Los estudiantes seleccionados deberán mantenerse atentos a las indicaciones de sus respectivas escuelas y facultades para completar sus trámites y participar en las actividades de recepción y bienvenida.

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