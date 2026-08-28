Academia Más Preparación sigue cerrada tras detención de profesores; familias temen perder su dinero

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Academia Más Preparación permanece cerrada. Foto: Uno TV

La Academia Más Preparación, ubicada en Lindavista, al norte de la Ciudad de México, permanece cerrada luego de la detención de profesores del plantel. Ante esta situación, padres de familia y alumnos acudieron al inmueble para buscar información sobre los cursos que ya pagaron, pero aseguran que no han recibido respuesta.

“Saber si se va a continuar, o si van a terminar el curso, o ya perdimos el dinero.”

De acuerdo con los testimonios recabados, los canales habituales de comunicación dejaron de responder y tampoco han recibido un comunicado sobre la continuidad de las clases.

Familias piden saber qué pasará con sus cursos

Una de las personas entrevistadas explicó que su hijo apenas había comenzado un curso de matemáticas básicas, programado para 12 fines de semana.

El alumno únicamente tomó el primer fin de semana de clases. Después, continuaría con la preparación para el examen de ingreso a la universidad.

“Queríamos saber alguna información, porque no se nos ha dado ninguna información en el WhatsApp … ni el correo electrónico tampoco. Es un curso que ya está pagado, queremos saber qué es lo que va a pasar con esta situación”, relató una madre de familia.

Según su testimonio, cada materia tenía un costo de 2 mil 500 pesos, por lo que las familias buscan conocer si las clases continuarán o si existe alguna posibilidad de recuperar el dinero que ya pagaron.

La situación también generó sorpresa entre algunos padres, quienes aseguran haber reconocido a uno de los profesores o trabajadores del plantel en las noticias relacionadas con las detenciones.

Academia Más Preparación: también señalan adeudos

Al lugar acudió, además, una mujer que aseguró haber rentado años atrás una vivienda al propietario de la Academia Más Preparación.

Según su relato, el inmueble originalmente tenía un uso habitacional y posteriormente habría sido convertido en una escuela de preparación. La mujer cuestionó quién habría otorgado los permisos para utilizar el inmueble con ese propósito.

También afirmó que el propietario mantiene un adeudo con ella y sostuvo que habría otras personas a quienes presuntamente les debe dinero.

“Se dice, que se cuenta que en los alrededores hasta el basurero le quedó a deber”, declaró.

Hasta el momento, las familias que acudieron al plantel buscan obtener información sobre sus cursos y los pagos realizados.

El caso ocurre mientras permanece cerrada la Academia Más Preparación, por lo que los afectados esperan conocer qué sucederá con las clases y con el dinero entregado por los servicios educativos.

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