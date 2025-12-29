Robo a casa en Jardines del Pedregal: buscan a asesinos de policía que frustró el atraco

GENERANDO AUDIO...

Policía murió tras frustrar un robo a casa habitación. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a los responsables del asesinato del policía Román Martínez Estrada, quien murió tras frustrar un robo a casa habitación en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con información oficial, el uniformado acudió a atender un reporte por robo en un domicilio cuando fue agredido de manera directa por los presuntos delincuentes, quienes posteriormente lograron darse a la fuga. El agente perdió la vida durante el cumplimiento de su labor.

Despliega operativo y analiza cámaras de videovigilancia para hallar a los responsables

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras los hechos, se activó un operativo de búsqueda en la zona, además del análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, con el objetivo de identificar a los agresores.

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la población para que, en caso de contar con información relevante, la proporcione de manera anónima, a fin de contribuir a la localización y detención de los responsables.

Policía frustró el robo, pero perdió la vida

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX confirmó que el policía Román Martínez Estrada logró frustrar el asalto a casa habitación, sin embargo, falleció a consecuencia del ataque.

“A sus familiares y amigos les expreso mi solidaridad y mis más sinceras condolencias; cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de nuestra institución”, señaló el titular de la SSC.

Asimismo, aseguró que no habrá impunidad y que, a través de las áreas de operación e inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se trabaja para detener a los responsables y presentarlos ante la justicia.

