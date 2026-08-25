Madre e hija roban un perro pomerania en la GAM; video

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Bruno, un pomerania, fue llevado de un local en GAM. Foto: Pexels

Bruno, un perro de raza pomerania, fue presuntamente sustraído de la colonia Río Blanco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Su familia difundió imágenes de cámaras de seguridad para pedir ayuda y localizarlo.

#AtenciónManada 🚨🐾 Bruno fue sacado de la entrada de un local y su familia pide ayuda para encontrarlo.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que una mujer y su hija toman a Bruno, un Pomerania, y se lo llevan de la colonia Río Blanco, en @TuAlcaldiaGAM, #CDMX.

El… pic.twitter.com/ydgDjyRWQu — Ni Perra Idea – Periodismo Daltónico (@NP_ideaa) August 24, 2026

Bruno fue llevado por una mujer y una niña

En las grabaciones se observa a una niña acercarse a Bruno, quien se encontraba afuera de un local. La menor lo llama, se acerca y lo acaricia durante algunos segundos.

Después, una mujer, señalada por la familia como la madre de la menor, se acerca al perro y lo carga. Posteriormente, ambas corren hacia un automóvil mientras se llevan a Bruno en brazos.

Corren hacía un sedán blanco y después se retiran del lugar con el pomerania.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales con el objetivo de que alguna persona pueda reconocer a las involucradas o aportar información que ayude a ubicar al perro.

Familia de Bruno acudirá ante la Fiscalía CDMX

La dueña informó que acudirá ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para presentar la denuncia correspondiente por la desaparición de Bruno.

La familia pidió a quienes tengan información sobre el paradero del perro, o puedan identificar a las personas que aparecen en las imágenes, que se comuniquen con ellos mediante mensaje directo.

También solicitaron compartir las imágenes para ampliar la búsqueda y conseguir que Bruno regrese a casa.

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