Detienen a seis presuntos extorsionadores en operativos en Morelos

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Caen seis presuntos extorsionadores en Morelos. Foto: Especial

Autoridades federales y estatales detuvieron a seis presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, el cobro de piso y la distribución de droga. Según lo informado, los cateos se realizaron en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, en Morelos.

El operativo se llevó a cabo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades estatales.

En el marco de la visita de la Presidenta @Claudiashein a Morelos, refrendamos el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el @GobiernoMorelos para combatir de manera frontal la extorsión y detener a quienes generan violencia en el estado.



Como parte de la… pic.twitter.com/VnDwKNZLyr — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 25, 2026

Detienen a seis presuntos integrantes de grupo dedicado a la extorsión en Morelos

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación, así como del intercambio de información entre autoridades federales y estatales.

Tras ello, un juez de control autorizó tres órdenes de cateo en inmuebles presuntamente utilizados por una organización criminal con presencia en la región oriente de Morelos.

Seis integrantes de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y cobro de piso fueron detenidos en #Morelos. https://t.co/tXHlqAUwwG pic.twitter.com/fPaGw2i1fZ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 25, 2026

Durante los operativos fueron detenidos:

En Atlatlahucan , una mujer de 44 años .

, una mujer de . En Yautepec , una mujer de 23 años y un hombre.

, una mujer de y un hombre. En Yecapixtla, un hombre de 19 años y dos mujeres de 22 y 50 años.

Los detenidos operaban en seis municipios de Morelos

Las investigaciones señalan que los seis detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo relacionado con la venta y distribución de narcóticos. Asimismo, se encargarían de actividades como extorsión y cobro de piso.

Según las autoridades, la organización tenía presencia en los municipios de:

Atlatlahucan

Atlacholoaya

Cuautla

Totolapan

Tetela del Volcán

Yautepec

Además, las seis personas contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Autoridades mantienen acciones contra la extorsión

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica con base en las investigaciones.

Por último, el Gabinete de Seguridad señaló que estos operativos forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la que busca detener a grupos generadores de violencia y fortalecer la seguridad en coordinación con los gobiernos estatales.

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