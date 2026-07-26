Detienen a seis presuntos extorsionadores en operativos en Morelos
Autoridades federales y estatales detuvieron a seis presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, el cobro de piso y la distribución de droga. Según lo informado, los cateos se realizaron en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, en Morelos.
El operativo se llevó a cabo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades estatales.
Detienen a seis presuntos integrantes de grupo dedicado a la extorsión en Morelos
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación, así como del intercambio de información entre autoridades federales y estatales.
Tras ello, un juez de control autorizó tres órdenes de cateo en inmuebles presuntamente utilizados por una organización criminal con presencia en la región oriente de Morelos.
Durante los operativos fueron detenidos:
- En Atlatlahucan, una mujer de 44 años.
- En Yautepec, una mujer de 23 años y un hombre.
- En Yecapixtla, un hombre de 19 años y dos mujeres de 22 y 50 años.
Los detenidos operaban en seis municipios de Morelos
Las investigaciones señalan que los seis detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo relacionado con la venta y distribución de narcóticos. Asimismo, se encargarían de actividades como extorsión y cobro de piso.
Según las autoridades, la organización tenía presencia en los municipios de:
- Atlatlahucan
- Atlacholoaya
- Cuautla
- Totolapan
- Tetela del Volcán
- Yautepec
Además, las seis personas contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
Autoridades mantienen acciones contra la extorsión
Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica con base en las investigaciones.
Por último, el Gabinete de Seguridad señaló que estos operativos forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la que busca detener a grupos generadores de violencia y fortalecer la seguridad en coordinación con los gobiernos estatales.
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