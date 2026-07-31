Aspirantes de la UNAM encabezan las movilizaciones en CDMX este 31 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 31 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 31 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 31 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/OJ22ko0EOW — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 31, 2026

En total, están previstas:

7 concentraciones

2 rodada motociclista

3 rodadas ciclistas

17 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Principales concentraciones y manifestaciones

Coyoacán | Comunidad Estudiantil Unida

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Torre de Rectoría de la UNAM, Ciudad Universitaria.

Torre de Rectoría de la UNAM, Ciudad Universitaria. Motivo: Exigen la anulación total del examen de admisión a licenciatura 2026 por presuntas irregularidades, además de un proceso transparente y la rendición de cuentas por parte de las autoridades universitarias.

Exigen la anulación total del examen de admisión a licenciatura 2026 por presuntas irregularidades, además de un proceso transparente y la rendición de cuentas por parte de las autoridades universitarias. Posibles afectaciones: No se descarta una marcha al interior de Ciudad Universitaria y afectaciones sobre Insurgentes Sur , frente a Rectoría.

No se descarta una marcha al interior de Ciudad Universitaria y afectaciones sobre , frente a Rectoría. Aforo estimado: 200 personas.

Cuauhtémoc | Artículo 19 México

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, colonia Doctores.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, colonia Doctores. Motivo: Conferencia de prensa por el aniversario del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte y actividades de la jornada “Contra el Olvido”.

Conferencia de prensa por el aniversario del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte y actividades de la jornada “Contra el Olvido”. Aforo estimado: 40 personas.

Iztapalapa | Morras de Fuego

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Estación Tepalcates de la Línea A del Metro.

Estación Tepalcates de la Línea A del Metro. Motivo: Protesta para exigir verdad, justicia y memoria para familias de víctimas de la zona oriente del Estado de México.

Protesta para exigir verdad, justicia y memoria para familias de víctimas de la zona oriente del Estado de México. Posibles afectaciones: Se prevé la participación de colectivos y posibles bloqueos viales.

Se prevé la participación de colectivos y posibles bloqueos viales. Aforo estimado: 100 personas.

Cuauhtémoc | Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Motivo: Recolección de firmas, talleres de reducción de riesgos y actividades sobre derechos humanos y legislación del cannabis.

Recolección de firmas, talleres de reducción de riesgos y actividades sobre derechos humanos y legislación del cannabis. Aforo estimado: 30 personas.

Cuauhtémoc | Maquineros Unidos

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Hemiciclo a Juárez.

Hemiciclo a Juárez. Motivo: Exigen el cese de operativos de clausura en establecimientos con videojuegos y la devolución de máquinas decomisadas.

Exigen el cese de operativos de clausura en establecimientos con videojuegos y la devolución de máquinas decomisadas. Aforo estimado: 30 personas.

Benito Juárez | Movimiento de Regeneración Sindical

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Motivo: Instalación de mesas para recolectar firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Instalación de mesas para recolectar firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo estimado: 30 personas.

Cuauhtémoc | Frente Nacional por las 40 Horas

Hora: 18:30 horas.

18:30 horas. Lugar: República de Cuba No. 11, Centro Histórico.

República de Cuba No. 11, Centro Histórico. Motivo: Encuentro de solidaridad con familias desalojadas y defensa del derecho a la vivienda y al trabajo.

Encuentro de solidaridad con familias desalojadas y defensa del derecho a la vivienda y al trabajo. Posibles afectaciones: No se descarta la incorporación de otras organizaciones y afectaciones viales en el Centro Histórico.

No se descarta la incorporación de otras organizaciones y afectaciones viales en el Centro Histórico. Aforo estimado: 50 personas.

Rodadas motociclistas

Los Locos de Barrio Unido Mexa Style Ecatepec

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Salida: Avenida Insurgentes Norte, Gustavo A. Madero.

Avenida Insurgentes Norte, Gustavo A. Madero. Destino: Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia. Aforo estimado: 90 motociclistas.

90 motociclistas. Posibles afectaciones: Insurgentes Norte, Avenida Carlos Hank González y Paseo de la Reforma.

Equipo Mad Biker’s

Hora: 20:50 horas.

20:50 horas. Salida: Avenida Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Gustavo A. Madero.

Avenida Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Gustavo A. Madero. Destino: Por definir.

Por definir. Aforo estimado: 60 motociclistas.

60 motociclistas. Posibles afectaciones: Vialidades del norte y nororiente de la ciudad.

Rodadas ciclistas

Baby Runners

Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Salida: Iglesia de Mazatepec, Tláhuac.

Iglesia de Mazatepec, Tláhuac. Destino: Jardín Flotante Tlallilpan.

Jardín Flotante Tlallilpan. Aforo estimado: 25 ciclistas.

Introvertidos Bike’s

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Salida: Estadio Banorte (Coyoacán).

Estadio Banorte (Coyoacán). Destino: Réplica de la Torre Eiffel, en Tláhuac.

Réplica de la Torre Eiffel, en Tláhuac. Aforo estimado: 25 ciclistas.

FreeBikesNVA

Hora: 20:45 horas.

20:45 horas. Salida: Parque Revolución, Azcapotzalco.

Parque Revolución, Azcapotzalco. Destino: Por definir.

Por definir. Aforo estimado: 25 ciclistas.

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