Protégete del frío: ve por que está bajando la temperatura hasta -10 grados en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este 5 de febrero de 2026 se registrarán temperaturas mínimas de hasta -10 grados en zonas serranas de México, debido al paso de frentes fríos y sistemas invernales. El aviso incluye heladas en estados del norte y centro del país durante la mañana.

El pronóstico oficial señala que el ambiente más frío se concentrará en regiones montañosas, donde el termómetro caerá por debajo de cero. Autoridades pidieron a la población extremar precauciones, sobre todo al amanecer y durante la noche.

Conagua pronostica temperaturas de hasta -10 grados

De acuerdo con Conagua Clima, estos son los rangos de temperaturas mínimas esperadas:

De -10 a -5 °C con heladas:

Zonas serranas de Sonora

Chihuahua

Durango

De -5 a 0 °C con heladas:

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

De 0 a 5 °C:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Ciudad de México

Morelos

Frentes fríos explican bajas temperaturas en México

Especialistas de la UNAM explican que estas bajas temperaturas están relacionadas con la entrada de frentes fríos, que son masas de aire frío que avanzan como “olas” sobre el país. Cada año ingresan en promedio unos 50 sistemas de este tipo.

También influyó una reciente tormenta invernal en Estados Unidos que reforzó el aire frío hacia el norte de México. Estos fenómenos son parte del comportamiento normal de la temporada invernal.

Aunque muchas personas perciben que el invierno ha sido más severo, registros climatológicos indican que la temporada 2025–2026 mantiene promedios de temperatura por arriba de lo histórico.

Por qué se siente más frío aunque no sea récord

La sensación de más frío puede aumentar por:

Viento fuerte

Cielos nublados

Alta humedad

Cambios bruscos entre días templados y fríos

Autoridades recomiendan abrigarse en capas, evitar anafres en interiores y seguir avisos de CONAGUA y SMN ante las heladas.

