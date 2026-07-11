Se fugan tres internos del Cereso 2 de Hermosillo; activan operativo de búsqueda

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Autoridades buscan a reos que escaparon de penal. Foto: Cuartosucuro | Ilustrativa

Tres personas privadas de la libertad escaparon la madrugada de este sábado del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo, Sonora, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Tras detectarse la evasión, las autoridades activaron un operativo de búsqueda y recaptura, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Así ocurrió la fuga en el Cereso de Hermosillo

De acuerdo con los primeros reportes, la evasión ocurrió antes de las 5:00 de la mañana, cuando personal del penal realizó el pase de lista y detectó que tres internos no respondieron, por lo que se confirmó su ausencia.

En un comunicado, el Sistema Estatal Penitenciario señaló que, tras la detección de los hechos, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

“Todas las autoridades se encuentran concentradas en las acciones para lograr la recaptura, mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes”, informó la dependencia.

pic.twitter.com/paL8xwS4Rs — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) July 11, 2026

Realizan operativo y detonaciones disuasivas

Luego de la fuga, elementos de distintas corporaciones desplegaron un operativo en las inmediaciones del Cereso 2, ubicado sobre la carretera Hermosillo–Bahía de Kino.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que, como parte de las acciones para contener la situación, se realizaron detonaciones disuasivas con arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los internos evadidos ni las circunstancias en las que lograron escapar.

Visitas al penal registran retrasos

La fuga también provocó afectaciones en el acceso al centro penitenciario.

Familiares de personas privadas de la libertad que acudieron al Cereso 2 de Hermosillo reportaron mayores tiempos de espera para ingresar, tras la fuga de tres reos.

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