Simpatizantes intentan impedir traslado de Danna “N” tras su vinculación a proceso

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Foto: Especial

Momentos de tensión se viven en el Centro Integral de Justicia de Altamira, luego de que decenas de simpatizantes de Danna Yanina bloquearon la salida de las unidades de la Fiscalía de Tamaulipas para intentar impedir su traslado al Centro de Ejecución de Sanciones, donde permanecerá en prisión preventiva tras ser vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Durante varios minutos, los manifestantes cerraron el acceso al complejo judicial y obligaron a las patrullas que transportaban a la joven a retroceder, al considerar que la resolución judicial fue injusta.

Pese a la protesta, el operativo continuó y finalmente Danna “N” fue trasladada al penal de Altamira bajo el resguardo de la Policía Procesal. El padre de la imputada, Ofil Cruz, se deslindó de las acciones para impedir el traslado y llamó a los manifestantes a mantener la calma.

“Si hay alguna protesta o alguna cuestión de inconformidad… que lo hagamos de forma pacífica. La violencia va a generar nuevos problemas”

Ofil Cruz / padre de Danna

Asimismo, aseguró que existe un amplio respaldo hacia su hija por parte de personas provenientes de distintos estados, y sostuvo que el proceso judicial ha estado marcado por irregularidades.

Anunció también que su defensa promoverá quejas ante las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos por el presunto actuar indebido de algunos funcionarios, así como nuevas denuncias relacionadas con testimonios de exalumnos de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

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