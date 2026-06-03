¿En qué calles hay plantón de la CNTE en el Centro Histórico de la CDMX?

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CNTE en el Zócalo. Foto: Cuartoscuro

El plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) continúa generando afectaciones a la movilidad de miles de personas. Desde hace varios días, los maestros instalaron casas de campaña y estructuras provisionales en diversas calles del primer cuadro de la capital como parte de sus protestas para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y cambios en el sistema de pensiones.

Las principales vialidades ocupadas por los integrantes de la CNTE se ubican en los alrededores del Zócalo capitalino, una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la ciudad.

¿Qué calles están afectadas por el plantón de la CNTE?

Entre las calles donde permanece el campamento magisterial destacan:

Madero

5 de Mayo

Tacuba

Allende

Simón Bolívar

Filomeno Mata

20 de Noviembre

Calles cercanas al Zócalo y Eje Central

Además, algunas plazas públicas del Centro Histórico también han sido ocupadas por los manifestantes, lo que ha complicado el tránsito peatonal y vehicular.

#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en calle Tacuba desde Allende hasta Eje Central, por manifestantes. #AlternativaVial José María Izazaga. pic.twitter.com/a3lrY3yjCr — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 3, 2026

Comercios y ciudadanos resienten las afectaciones

La presencia del plantón ha provocado dificultades para comerciantes, trabajadores y visitantes que diariamente acuden al Centro Histórico. Algunos negocios han reportado disminución en sus ventas debido a la reducción del flujo de personas y a las complicaciones para acceder a la zona.

Ayer, en entrevista con “A las nueve en Uno”, Sergio Shubich, integrante de la Mesa de Empresarios del Centro Histórico, reportó que diariamente los bloqueos de la CNTE cuestan más de 40 mdp.

Mientras tanto, automovilistas y usuarios del transporte público enfrentan retrasos por los cierres parciales y bloqueos que se realizan de manera intermitente.

¿Por qué protesta la CNTE?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene un paro nacional y diversas movilizaciones para exigir la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, el aumento salarial, mejores condiciones laborales y modificaciones al sistema de jubilaciones y pensiones.

Los docentes han señalado que permanecerán en la capital del país hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas por parte del Gobierno federal.

Recomiendan tomar rutas alternas

Ante las afectaciones, autoridades de movilidad recomiendan evitar el primer cuadro de la ciudad y utilizar vías alternas como Eje Central, Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Circuito Interior, además de mantenerse atentos a los reportes viales debido a que las movilizaciones pueden modificar las condiciones de circulación durante el día.

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