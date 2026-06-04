¿Estacionamiento en el Estadio CDMX? Es un fraude, advierte alcaldía Coyoacán

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Dos personas ofrecían en redes sociales supuestos lugares de estacionamiento dentro de la primera milla del Estadio Ciudad de México a cambio de 2 mil 500 pesos, a solo ocho días del arranque del Mundial. Ante esta situación, la alcaldía Coyoacán advirtió que se trata de un posible fraude y pidió a los ciudadanos no dejarse engañar.

El alcalde Giovani Gutiérrez informó que ya existe una investigación por la venta de presuntos códigos QR para ingresar con vehículos al perímetro de control alrededor del estadio. Además, aclaró que los tarjetones digitales para vecinos son gratuitos y no pueden comercializarse.

Fraude con QR para estacionamiento en el Estadio Ciudad de México

“Por favor, no te dejes engañar, no existe de que te van a vender un tarjetón, porque es gratuito”, señaló el alcalde de Coyoacán.

De acuerdo con las autoridades, en una red social detectaron a una persona que ofrecía códigos QR para acceder a la zona restringida alrededor del inmueble.

“En una de las redes sociales estaba alguien ofreciendo códigos QR, por supuesto que estamos en la investigación correspondiente porque sería un fraude”, añadió Gutiérrez.

La alcaldía recordó que los QR entregados a vecinos son únicos e intransferibles, por lo que no pueden ser utilizados por otras personas.

Para obtener el registro se solicita:

Comprobante de domicilio

Nombre del propietario

Modelo del vehículo

Color del vehículo

Placas

Los QR de vecinos son únicos e intransferibles

Las autoridades explicaron que cada código está vinculado a los datos del automóvil registrado.

“En los filtros de control, va a arrojar el modelo y placas, es intransferible”, explicó el alcalde.

Hasta el momento se han tramitado 16 mil 600 códigos QR para residentes de la zona. Durante el proceso de registro, también se detectaron solicitudes irregulares de personas que intentaban registrar múltiples vehículos en un mismo domicilio.

“Tu puedes tener los vehículos que tú quieras, verdad, pero cuando vamos y nos dicen que hay 30 vehículos en un hogar… nada más que sea la realidad”, comentó.

Aclaran dudas sobre el acceso de peatones

Entre algunos vecinos existe preocupación por las restricciones que podrían aplicarse durante el Mundial. Incluso algunos habitantes consideraban que también necesitarían un código para caminar por la zona.

Sin embargo, la alcaldía aseguró que se respetará el derecho al libre tránsito. Además, recordó que quienes acrediten su domicilio podrán ingresar sin problemas.

“Si tu credencial de elector trae tu dirección pasas sin ningún problema”, afirmó Giovani Gutiérrez.

La alcaldía de Coyoacán mantiene el proceso de registro y vigilancia para evitar fraudes relacionados con los códigos QR del perímetro del Estadio Ciudad de México.

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