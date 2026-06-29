Estudiantes campesinos encabezan las movilizaciones en CDMX este 29 de junio

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Movilizaciones en CDMX este 29 de junio. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 29 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 29 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/D5oX6A2kaQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 29, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

4 concentraciones

1 rodada ciclistas

1 rodada en patines

16 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha principal

Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Punto de partida: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, ubicada en Av. Universidad No. 1200, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Demandas:

Mayor presupuesto para las escuelas normales rurales.

Mejora de infraestructura, alimentación e internados.

Respeto a la autonomía estudiantil.

Instalación de mesas de diálogo con autoridades federales.

Alto a la represión y criminalización de estudiantes normalistas.

Información adicional:

Desde las 07:30 horas los participantes ingresarán a la Ciudad de México en caravana por la caseta de Tlalpan.

los participantes ingresarán a la Ciudad de México en caravana por la caseta de Tlalpan. Aforo estimado: 200 personas.

Vialidades con posibles afectaciones:

Paseo de la Reforma.

Florencia.

Avenida Insurgentes.

Avenida Chapultepec.

Circuito Interior.

Avenida Universidad.

Eje 7 Sur Félix Cuevas.

Concentraciones y manifestaciones

Familiares y amigos de joven desaparecida

Hora: 08:00 horas

08:00 horas Lugar: Instalaciones de TV Azteca, Periférico Sur No. 4121, colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan.

Motivo:

Exigen información sobre el paradero de una joven desaparecida, vista por última vez el 21 de junio de 2026 en inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón.

Posibles afectaciones:

Periférico Sur.

Viaducto Tlalpan.

Aforo estimado: 50 personas.

Colectivo “No es una somos todas”

Hora: 12:30 horas

12:30 horas Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa.

Motivo:

Solicitan justicia para una sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en la Ciudad de México en 2018.

Aforo estimado: 30 personas.

Selección Mexicana de Aficionados “Furia Azteca”

Hora: 18:00 horas

18:00 horas Lugar: Ángel de la Independencia.

Motivo:

Realizarán un “Banderazo Mexicano” en apoyo a la Selección Mexicana de Futbol.

Aforo estimado: 1,000 asistentes.

Posibles afectaciones:

Paseo de la Reforma.

Glorieta del Ahuehuete.

Zona Rosa.

Ecologistas en Acción

Hora: 19:00 horas

19:00 horas Lugar: Embajada de Alemania, colonia Polanco.

Motivo:

Protestarán contra el proyecto de construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, y solicitarán la cancelación de permisos y financiamiento.

Posibles afectaciones:

Horacio.

Mariano Escobedo.

Ejército Nacional.

Homero.

Aforo estimado: 60 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Horario: Durante el día

Durante el día Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, alcaldía Benito Juárez.

Motivo:

Instalarán mesas para la recolección de firmas relacionadas con la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Aforo estimado: 30 personas.

Reuniones con autoridades

Aunque no se trata de manifestaciones, se tienen previstas reuniones que podrían generar presencia de grupos en las siguientes sedes:

Trabajadores de diferentes alcaldías

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Centro Histórico.

Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Centro Histórico. Motivo: Solicitan dignidad sindical.

Núcleo de Solicitantes de Vivienda Movimiento Sin Techo

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución.

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución. Motivo: Mesas de trabajo para la incorporación a programas de vivienda.

Zonas donde se recomienda anticipar retrasos

Las mayores complicaciones podrían registrarse en:

Paseo de la Reforma.

Ángel de la Independencia.

Avenida Universidad.

Xoco.

Centro Histórico.

Periférico Sur.

Polanco.

Iztapalapa.

Benito Juárez.

Alternativas viales

Si transita por las zonas afectadas, estas son algunas rutas que pueden ayudar a reducir tiempos de traslado:

Para evitar Paseo de la Reforma: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 2 Norte, Avenida Chapultepec o Viaducto Miguel Alemán, según el destino.

Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 2 Norte, Avenida Chapultepec o Viaducto Miguel Alemán, según el destino. Hacia Benito Juárez y Xoco: División del Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, Río Churubusco o Eje 8 Sur.

División del Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, Río Churubusco o Eje 8 Sur. Centro Histórico: Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje 1 Oriente y Congreso de la Unión.

Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje 1 Oriente y Congreso de la Unión. Zona Polanco: Ejército Nacional, Marina Nacional, Presidente Masaryk o Circuito Interior.

Ejército Nacional, Marina Nacional, Presidente Masaryk o Circuito Interior. Periférico Sur (Tlalpan): Viaducto Tlalpan, Calzada de Tlalpan o Avenida Insurgentes Sur, dependiendo del sentido de circulación.

Recomendaciones para la ciudadanía

Salga con tiempo si tiene previsto circular por las zonas mencionadas.

Consulte los reportes de tránsito en tiempo real antes de iniciar su recorrido.

Considere utilizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús o Tren Ligero para reducir tiempos de traslado.

Atienda las indicaciones de los agentes de tránsito y personal de movilidad en las zonas de concentración.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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