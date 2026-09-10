Estudiantes del IPN encabezan las movilizaciones en CDMX este 10 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 10 de septiembre de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 10 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 10 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/CQ5JfAgeSe — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 10, 2026

En total, están previstas:

6 concentraciones

6 citas agendadas

7 eventos de esparcimiento

14 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas programadas

Comunidad estudiantil del IPN

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Alcaldía: Gustavo A. Madero.

Gustavo A. Madero. Inicio: Plaza Roja de la Unidad Zacatenco del IPN.

Plaza Roja de la Unidad Zacatenco del IPN. Rutas señaladas: Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional.

Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional. Destino: Centro de Educación Continua del IPN, Unidad Allende, en Donceles y Allende, Centro Histórico.

Centro de Educación Continua del IPN, Unidad Allende, en Donceles y Allende, Centro Histórico. Participantes estimados: 200.

200. Motivo: estudiantes de la ESIME Zacatenco realizarán una movilización en el marco del conversatorio “La ESIME, Legado y Futuro. 110 Años de Ingeniería Mecánica, con Liderazgo Politécnico”. Reclaman atención a problemas de infraestructura, falta de equipo y materiales y deficiencias en la calidad educativa.

Afectaciones previsibles: el desplazamiento desde Zacatenco hacia el Centro podría impactar vialidades del norte y posteriormente corredores de acceso al Centro Histórico.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Aforo: 45 personas.

45 personas. Puntos previstos: Monumento a la Madre, en Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín. Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc. Av. Gran Canal y Circuito Interior.

Demanda: recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, además de talleres y charlas sobre reducción de riesgos y daños.

Rodada de motociclistas

Juntos Podemos Salvar Vidas / UME

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Inicio: América y Calzada de Tlalpan, Coyoacán.

América y Calzada de Tlalpan, Coyoacán. Destino: Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia. Aforo: 200 motociclistas.

La movilización podría afectar temporalmente Calzada de Tlalpan y posteriormente vialidades de conexión hacia Paseo de la Reforma.

Locos por las Motos Ciudad de México

Inicio: 20:30 horas.

20:30 horas. Alcaldías: Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Iztapalapa y Cuauhtémoc. Puntos de salida previstos: Parque Temático “Itzapazauria”, en Calzada Ermita Zaragoza. Monumento a la Cabeza de Juárez, en Av. Guelatao. Gasolinera Pemex de Calzada de la Viga No. 44.

Destino: por definir.

por definir. Motivo: rodada denominada “Rolex nocturno” .

rodada denominada . Aforo: 60.

60. La agenda advierte que no se descarta afectación de vialidades durante el trayecto.

Concentraciones que pueden afectar la movilidad

Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad

Se contemplan actividades en tres puntos de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón:

08:00: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez.

Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez. 11:00: Edificio sede del Palacio de Justicia Federal, San Lázaro.

Edificio sede del Palacio de Justicia Federal, San Lázaro. 15:00: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Blvd. Adolfo López Mateos No. 1968, colonia Los Alpes.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Blvd. Adolfo López Mateos No. 1968, colonia Los Alpes. Aforo estimado: 150.

150. Demanda: democracia sindical, libertad de asociación y fin de la discriminación y persecución laboral, además del derecho a un trabajo digno.

Alianza Nacional de Jubilados

Hora: 09:30.

09:30. Lugar: Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende.

Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende. Aforo: 450.

450. Demanda: respeto a derechos adquiridos, no retroactividad de las leyes y certeza jurídica en materia de pensiones.

respeto a derechos adquiridos, no retroactividad de las leyes y certeza jurídica en materia de pensiones. La agenda advierte que podrían arribar autobuses y afectar las vialidades cercanas al punto de concentración.

Por el número de participantes, ésta es una de las concentraciones que merece especial atención durante la mañana en el Centro Histórico.

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 10:00.

10:00. Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. Aforo: 45.

45. Motivo: apoyo a una víctima durante la audiencia de apertura de juicio por un delito de abuso sexual.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 10:00.

10:00. Lugar: mismo punto, Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

mismo punto, Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Aforo: 20.

20. Motivo: apoyo a la audiencia de apertura de juicio por abuso sexual.

Familiares y amigos de víctimas de la explosión en el Puente de La Concordia

Hora: 15:30.

15:30. Lugar: Distribuidor Vial La Concordia, carretera federal México-Puebla, colonia Lomas de Zaragoza, Iztapalapa.

Distribuidor Vial La Concordia, carretera federal México-Puebla, colonia Lomas de Zaragoza, Iztapalapa. Aforo: 150.

150. Motivo: en el marco del primer aniversario de la explosión registrada en el Puente de La Concordia, se contempla una misa y homenaje a las víctimas y un acto para acompañar a las familias afectadas.

Este punto puede generar afectaciones importantes en los accesos oriente de la capital, particularmente sobre las vialidades que conectan con la carretera México-Puebla.

Otras concentraciones y citas agendadas

Movilizaciones durante el día

Movimiento de Regeneración Sindical Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México-Coyoacán No. 259. Actividades durante el día. Aforo: 30. Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Jueces y magistrados en retiro Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135. Actividades durante el día. Aforo: 25. Demandan indemnizaciones y pensiones complementarias.

Observatorio Vecinal Verónica Anzures Poder Judicial de la Federación, Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321 Actividades durante el día Aforo: 20 Protesta relacionada con un proyecto de sentencia sobre un inmueble denominado “Be Grand Alto Polanco Fase III”



Citas agendadas

11:00 — Empresa Transporte Villa Obregón Secretaría de Movilidad, Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte Protesta relacionada con la Ruta 57 GM Aforo: 15

12:00 — Formación de Ciudadanos A.C. Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México Solicitan regularización y reanudación de obras en diversos predios Aforo: 20

12:00 — Alianza de Comunidades Indígenas de la Ciudad de México Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294 Demandan espacios para la venta de artesanías Aforo: 5

14:00 — Empresa “Corredor Ecológico Urbano” Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1 Protesta relacionada con el recorrido de la Ruta 1 y el Corredor Ecológico Urbano Aforo: 25



Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento