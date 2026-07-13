Inglaterra vs Argentina: fecha, hora, dónde ver y quién es favorito para la semifinal del Mundial 2026

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Inglaterra vs Argentina. Foto: Claro Sports

Argentina e Inglaterra protagonizarán la segunda semifinal del Mundial 2026 en un duelo cargado de historia y con un boleto a la final en juego.

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La Albiceleste, vigente campeona del mundo, buscará dar un paso más hacia el bicampeonato, mientras que los ingleses intentarán regresar a una final mundialista por primera vez desde 1966.

¿Cuándo y a qué hora es el Argentina vs Inglaterra?

El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta.

Horario del partido:

México (centro): 13:00 horas

Estados Unidos (ET): 14:00 horas

El ganador avanzará a la gran final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de la semifinal entre Francia y España.

Fecha y hora del Inglaterra vs Argentina ¿Cuándo? Miércoles 15 de julio 2026

Miércoles 15 de julio 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio Atlanta

Estadio Atlanta ¿Dónde verlo? ViX y TV Azteca

¿Cómo llegan Argentina e Inglaterra?

Argentina terminó como líder del Grupo J y ha superado tres eliminatorias cerradas, en dieciseisavos derrotó 3-2 a Cabo Verde, después venció 3-2 a Egipto en octavos de final y en los cuartos eliminó a Suiza por 3-1 para mantenerse con vida en la defensa del título mundial.

Lionel Messi continúa siendo el líder del equipo y buscará disputar una nueva final con la Albiceleste.

Inglaterra, por su parte, fue líder del Grupo L y ha dejado en el camino a República Democrática del Congo (2-1), México (3-2) y Noruega (2-1).

El conjunto inglés ha mostrado solidez en los momentos decisivos y confía en figuras como Harry Kane y Jude Bellingham para romper una sequía de casi seis décadas sin conquistar la Copa del Mundo.

¿Quién es favorito para ganar?

Las principales casas de apuestas colocan a Inglaterra como ligera favorita para avanzar a la final, aunque la diferencia con Argentina es mínima, por lo que se espera una semifinal muy equilibrada.

La experiencia de Lionel Messi y el buen momento de la Albiceleste contrastan con el poderío físico y la profundidad de la plantilla inglesa, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo.

Un duelo con mucha historia

Más allá del presente de ambas selecciones, Argentina e Inglaterra protagonizan una de las rivalidades más recordadas en la historia de los Mundiales.

El enfrentamiento revive los capítulos de México 1986, con los históricos goles de Diego Maradona, y representa además la primera ocasión en la que Lionel Messi enfrentará a Inglaterra con la selección absoluta en una Copa del Mundo.

Esta será la sexta ocasión en la que se ven las caras en un Mundial de Futbol y los resultados favorecen a los europeos.

Chile 1962 (Fase de grupos): Inglaterra 3 – 1 Argentina.

Inglaterra 1966 (Cuartos de final): Inglaterra 1 – 0 Argentina.

México 1986 (Cuartos de final): Argentina 2 – 1 Inglaterra (famoso por el “Gol del Siglo” y “la Mano de Dios”).

Francia 1998 (Octavos de final): Empate 2-2; Argentina avanzó por penales (4-3).

Corea-Japón 2002 (Fase de grupos): Inglaterra 1 – 0 Argentina.

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