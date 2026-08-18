Examen de control de la UNAM deja dudas entre aspirantes sobre criterios de convocatoria

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El examen de control de la UNAM aplicado a aspirantes a Medicina generó dudas sobre los criterios de convocatoria, luego de que estudiantes con 115 aciertos tuvieron resultados distintos respecto de su participación en esta segunda evaluación.

En entrevista para UnoTV, Alejandro Valencia, aspirante a la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, relató su experiencia durante el nuevo examen aplicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de haber participado en la primera evaluación de ingreso realizada en línea.

Valencia obtuvo 115 aciertos en el examen remoto, pero no consiguió un lugar para ingresar a Medicina. Posteriormente fue convocado al examen de control, una evaluación destinada a corroborar los conocimientos de determinados aspirantes.

De acuerdo con su testimonio, la segunda prueba presentó cambios respecto de otros exámenes que había realizado. El aspirante explicó que las modificaciones no estuvieron necesariamente en los temas evaluados, pues correspondían al temario establecido por la UNAM, sino en la estructura y complejidad de los reactivos.

Examen de control de la UNAM cambia la estructura de los reactivos

Según la experiencia de Valencia, aumentaron las preguntas que requerían aplicar conocimientos teóricos y prácticos. También encontró lecturas más extensas y reactivos que exigían mayor comprensión y análisis.

El aspirante explicó que el nuevo formato modificó la preparación que tradicionalmente realizan los estudiantes para este tipo de evaluaciones.

De acuerdo con su testimonio, durante años los aspirantes podían encontrar preguntas similares en bancos de reactivos y materiales de preparación. En esta ocasión, señaló que fue necesario dominar directamente los contenidos del temario y desarrollar una mayor capacidad de análisis.

Valencia también habló sobre el uso de inteligencia artificial para preparar el examen de la UNAM. Señaló que recurrió a herramientas como ChatGPT para elaborar líneas del tiempo, resumir contenidos, explicar temas y revisar ejercicios.

Sin embargo, indicó que posteriormente corroboraba la información mediante las guías y materiales proporcionados por la propia UNAM.

UNAM aplica versiones diferentes del examen de control

Otro de los cambios que describió Valencia fue la utilización de diferentes versiones del examen de control.

El aspirante explicó que los estudiantes recibían reactivos distintos, incluso cuando se encontraban sentados juntos. Además, las preguntas aparecían aleatorizadas durante la aplicación.

De acuerdo con su experiencia, esta dinámica reducía las posibilidades de copiar respuestas entre los aspirantes.

La modalidad también fue completamente digital. Los estudiantes utilizaron equipos proporcionados para realizar la prueba, que contaba con un cronómetro y permitía avanzar entre los reactivos mediante la pantalla táctil.

Valencia señaló que esta dinámica podía representar una diferencia frente al formato tradicional en papel.

Falla en servidores provoca interrupción durante el examen de control

Durante la aplicación del examen de control de la UNAM también se registró una falla en los servidores.

Valencia relató que, al iniciar la prueba, la plataforma dejó de responder y apareció una notificación que indicaba que el servidor había sido desconectado.

En su caso, aseguró que el sistema se restableció después de aproximadamente tres o cuatro minutos.

Posteriormente, cuando concluyó el tiempo original establecido para el examen, se agregaron 10 minutos adicionales.

El aspirante continuó con la evaluación una vez que la plataforma volvió a funcionar.

Aspirantes cuestionan criterios para convocar al examen de control

Uno de los puntos planteados durante la entrevista fue el criterio utilizado para determinar qué aspirantes fueron convocados al examen de control.

Al cierre de la conversación, una madre de familia contactó a UnoTV para exponer el caso de su hija, también aspirante a Medicina.

De acuerdo con su testimonio, la joven obtuvo 115 aciertos en la prueba en línea, pero no consiguió un lugar y tampoco fue convocada al examen de control.

La familia señaló que otros aspirantes con un puntaje similar sí fueron llamados a presentar la nueva evaluación.

Por ello, solicitó a la UNAM revisar el caso y aclarar los criterios utilizados para determinar quiénes podían participar en esta segunda prueba.

El caso planteado durante la entrevista se suma a las dudas de aspirantes que obtuvieron puntajes cercanos o equivalentes y tuvieron resultados distintos respecto de su convocatoria al examen de control de la UNAM.

Valencia, quien anteriormente logró ingresar a Derecho con 104 aciertos y ahora busca un lugar en Medicina, también habló sobre el posible efecto del nuevo formato en los puntajes de corte.

El aspirante consideró que el nivel de dificultad que identificó durante la evaluación podría modificar los aciertos necesarios para ingresar. Esta estimación corresponde a su apreciación personal y no a datos oficiales de la UNAM.

UNAM aún no confirma fecha para publicar resultados

Hasta el momento señalado durante la entrevista, no se había informado oficialmente la fecha de publicación de los resultados del proceso.

El inicio de clases estaba previsto para el 31 de agosto de 2026, mientras en redes sociales circulaban versiones sobre posibles fechas para conocer los resultados.

Estas versiones no contaban con confirmación oficial al momento de la entrevista.

La convocatoria al examen de control, las diferencias reportadas entre aspirantes con puntajes similares y la fecha de publicación de resultados forman parte de los aspectos que los estudiantes y sus familias buscaban aclarar ante la UNAM.

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