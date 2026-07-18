Madre de Dafne Zapata difunde último video de la adolescente antes de fallecer en campamento militar

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Madre de Dafne Zapata difunde video de la menor. Fotos: Especial / Getty

La muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años, durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Doentiz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, sigue generando conmoción. En las últimas horas, su madre difundió el último video en el que aparece la menor antes de ingresar a la institución y pidió que la Fiscalía investigue el caso hasta esclarecer lo ocurrido.

Alejandra Zapata, madre de la adolescente, compartió el material y sostiene que su hija ingresó al campamento sin lesiones ni problemas de salud. Las imágenes se difundieron mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre el fallecimiento de la menor.

La Fiscalía de #Tamaulipas investiga la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida durante un campamento de verano de la academia militarizada Doenitz.

Aseguran que la menor murió por asfixia.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/dyay5DQXjb — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 18, 2026

Difunden último video de Dafne antes de morir en campamento

En la grabación, captada el 13 de julio, Dafne aparece aplicándose rímel mientras se dirigía al campamento. Vestía una playera blanca y llevaba el cabello recogido. De fondo se escucha la voz de su madre saludándola antes de llegar a la academia.

Alejandra Zapata aseguró que su hija no presentaba golpes cuando fue entregada a la institución, por lo que rechazó las primeras versiones que atribuían el deterioro de su estado de salud a desvanecimientos o una baja de presión.

La madre también difundió otro video que, según dijo, fue enviado desde el campamento. En él, la adolescente aparece con lesiones visibles en el rostro y explica que había sufrido una caída, al tiempo que intenta tranquilizar a su mamá.

Madre de Dafne pide asegurar videos de vigilancia

De acuerdo con el testimonio de Alejandra Zapata, primero le informaron que su hija había sufrido una caída durante actividades físicas y presentaba golpes en el rostro. Posteriormente recibió reportes de que tenía vómito, mareos y tos, y horas más tarde le notificaron que había sufrido otro desvanecimiento y que ya no contaba con signos vitales.

La madre consideró que existen inconsistencias en la versión proporcionada por la Academia Militarizada Doentiz y solicitó a la Fiscalía asegurar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del plantel para reconstruir los hechos.

Hasta el momento, la escuela no ha emitido un posicionamiento público y cerró sus redes sociales. El cuerpo de Dafne fue trasladado a El Mante, donde familiares y amigos le darán el último adiós. Mientras tanto, su madre pidió que los videos se difundan para que lleguen a las máximas autoridades en busca de justicia para su hija.

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