Condenan a 56 años de prisión a José María “N” por la desaparición de Paulina Camargo

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Dan 56 años a José María “N” por desaparición de Paulina Camargo. Foto: Especial

Después de casi 11 años, el caso de Paulina Camargo registró un avance clave este viernes. Un Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla sentenció a José María “N” a 56 años y tres meses de prisión al encontrarlo penalmente responsable por la desaparición de la joven, ocurrida el 25 de agosto de 2015, cuando tenía 19 años y contaba con cuatro meses y medio de embarazo.

La resolución fue emitida en el Centro de Justicia Penal de Puebla, donde familiares, amigos e integrantes de colectivos acompañaron a los padres de Paulina Camargo, quienes durante más de una década han exigido justicia y el esclarecimiento del caso.

José María “N” recibe multa para reparación del daño

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a José María “N” una multa equivalente a 4 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), superior a 469 mil pesos, como parte de la reparación del daño.

De acuerdo con la investigación, la joven desapareció tras acudir a una consulta médica relacionada con su embarazo. Ese día estuvo con José María “N”, quien era su pareja y padre del bebé que esperaba. Desde entonces, ni ella ni su hijo han sido localizados.

Familia de Paulina Camargo insiste en conocer su paradero

El proceso judicial estuvo marcado por años de recursos legales y reposiciones del procedimiento. En 2019, José María “N” fue sentenciado por los delitos de homicidio y aborto. Sin embargo, esa resolución fue anulada por irregularidades procesales, lo que obligó a realizar un nuevo juicio por el delito de desaparición de personas. No obstante, hace unos días, el Tribunal lo declaró culpable y este viernes fijó la condena de 56 años y tres meses de prisión.

Tras conocer la sentencia, Rocío Limón, madre de Paulina Camargo, afirmó que la resolución representa un acto de justicia para su hija y su nieto. No obstante, subrayó que la lucha de la familia continuará hasta conocer el paradero de ambos, ya que sus restos nunca han sido encontrados.

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