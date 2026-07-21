Mototaxistas encabezan protestas y actividades en CDMX este 21 de julio
Un total de 21 protestas y actividades se registrarán durante este martes 21 de julio en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), destacando una caravana de mototaxistas.
De forma específica, habrá una caravana; seis concentraciones; tres rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las protestas y actividades de este 21 de julio destaca principalmente una concentración para promover el uso de mototaxis como un “transporte de barrio” en CDMX.
Protestas y actividades en CDMX este 21 de julio
Transporte de Barrio
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Estaciones Periférico Oriente (Línea 12) y Tepalcates (Línea A) del Metro, así como avenida Ermita Iztapalapa y Ayuntamiento, en Iztapalapa.
- Destino: Zócalo capitalino.
- Motivo: Segunda movilización “Así se mueve el barrio”, para respaldar una propuesta que busca reconocer, ordenar y fortalecer el transporte de barrio en la Ciudad de México.
- Aforo: 600 personas.
Concentraciones
Colectiva “Las Tonatzin”
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Juzgados del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.
- Motivo: Exigen justicia para una menor de edad, presuntamente víctima de abuso físico por parte de una enfermera del Hospital Juárez.
- Aforo: 15 personas.
Amigos del Refugio Franciscano
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Deportivo Hermanos Galeana (plantón), en Gustavo A. Madero.
- Motivo: Exigen la devolución de perros y gatos retirados del albergue durante un operativo realizado en enero de 2026.
- Aforo: 40 personas.
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre.
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.
- Aforo: 30 personas.
Colectivo “Libertad para Mauricio”
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa.
- Motivo: Exigen la libertad de un activista pro Palestina detenido el 17 de julio y denuncian presuntas violaciones a sus derechos humanos.
- Aforo: 50 personas.
Movimiento Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás.
- Motivo: Tercera mesa de trabajo con autoridades del IPN para abordar su pliego petitorio.
- Aforo: 70 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Benito Juárez.
- Motivo: Instalarán mesas de recolección de firmas dentro de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.
- Aforo: 30 personas.
Rodadas ciclistas para hoy
People for Bikes “Polanco”
- Hora: 06:00 horas.
- Lugar: People for Bikes Polanco, Goldsmith No. 53, colonia Polanco III Sección.
- Destino: Bosque de Chapultepec.
- Aforo: 20 personas.
Bananas Bike
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque, colonia Centro.
- Destino: Monumento al Coyote, en Nezahualcóyotl, Estado de México.
- Aforo: 25 personas.
- Los Biker’s del Sol
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Monumento “Sol Rojo” del Estadio Banorte, en Coyoacán.
- Destino: Avenida Paseo de la Reforma.
- Aforo: 20 personas.
Actividades culturales para hoy
- Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” – Zócalo capitalino, desde las 05:00 horas.
- Vacaciones de verano 2026: actividades en las 16 alcaldías, desde las 06:00 horas.
- México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas.
- XLIII Congreso Nacional de Pediatría – Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), desde las 08:00 horas.
- Latin American Coatings Show 2026 – Centro Banamex, desde las 14:00 horas.
- Soy Luna – Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), desde las 17:00 horas.
Actividades deportivas
- Cruz Azul vs Puebla (Liga MX BBVA – Jornada 2) – Estadio Banorte, a las 19:00 horas.
- Lucha Libre Profesional – Arena México, a las 19:30 horas.
Eventos religiosos
- Festividades del Señor de la Misericordia – Rectoría de Santa Úrsula, en Coyoacán, en diversos horarios.
- Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena 2026 – Pueblo de Magdalena Petlacalco, Tlalpan, en diversos horarios.
Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 21 de julio.
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