Mototaxistas encabezan protestas y actividades en CDMX este 21 de julio

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Habrá una caravana a favor del “transporte de barrio”.

Un total de 21 protestas y actividades se registrarán durante este martes 21 de julio en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), destacando una caravana de mototaxistas.

De forma específica, habrá una caravana; seis concentraciones; tres rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las protestas y actividades de este 21 de julio destaca principalmente una concentración para promover el uso de mototaxis como un “transporte de barrio” en CDMX.

Protestas y actividades en CDMX este 21 de julio

Transporte de Barrio

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Estaciones Periférico Oriente (Línea 12) y Tepalcates (Línea A) del Metro, así como avenida Ermita Iztapalapa y Ayuntamiento, en Iztapalapa.

Estaciones Periférico Oriente (Línea 12) y Tepalcates (Línea A) del Metro, así como avenida Ermita Iztapalapa y Ayuntamiento, en Iztapalapa. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Motivo: Segunda movilización “Así se mueve el barrio”, para respaldar una propuesta que busca reconocer, ordenar y fortalecer el transporte de barrio en la Ciudad de México.

Segunda movilización “Así se mueve el barrio”, para respaldar una propuesta que busca reconocer, ordenar y fortalecer el transporte de barrio en la Ciudad de México. Aforo: 600 personas.

Concentraciones

Colectiva “Las Tonatzin”

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Juzgados del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.

Juzgados del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. Motivo: Exigen justicia para una menor de edad, presuntamente víctima de abuso físico por parte de una enfermera del Hospital Juárez.

Exigen justicia para una menor de edad, presuntamente víctima de abuso físico por parte de una enfermera del Hospital Juárez. Aforo: 15 personas.

Amigos del Refugio Franciscano

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Deportivo Hermanos Galeana (plantón), en Gustavo A. Madero.

Deportivo Hermanos Galeana (plantón), en Gustavo A. Madero. Motivo: Exigen la devolución de perros y gatos retirados del albergue durante un operativo realizado en enero de 2026.

Exigen la devolución de perros y gatos retirados del albergue durante un operativo realizado en enero de 2026. Aforo: 40 personas.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.

Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos. Aforo: 30 personas.

Colectivo “Libertad para Mauricio”

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa.

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa. Motivo: Exigen la libertad de un activista pro Palestina detenido el 17 de julio y denuncian presuntas violaciones a sus derechos humanos.

Exigen la libertad de un activista pro Palestina detenido el 17 de julio y denuncian presuntas violaciones a sus derechos humanos. Aforo: 50 personas.

Movimiento Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás.

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás. Motivo: Tercera mesa de trabajo con autoridades del IPN para abordar su pliego petitorio.

Tercera mesa de trabajo con autoridades del IPN para abordar su pliego petitorio. Aforo: 70 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Benito Juárez. Motivo: Instalarán mesas de recolección de firmas dentro de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Instalarán mesas de recolección de firmas dentro de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Aforo: 30 personas.

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes “Polanco”

Hora: 06:00 horas.

06:00 horas. Lugar: People for Bikes Polanco, Goldsmith No. 53, colonia Polanco III Sección.

People for Bikes Polanco, Goldsmith No. 53, colonia Polanco III Sección. Destino: Bosque de Chapultepec.

Bosque de Chapultepec. Aforo: 20 personas.

Bananas Bike

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Plaza Tlaxcoaque, colonia Centro.

Plaza Tlaxcoaque, colonia Centro. Destino: Monumento al Coyote, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Monumento al Coyote, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Aforo: 25 personas.

25 personas. Los Biker’s del Sol

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Monumento “Sol Rojo” del Estadio Banorte, en Coyoacán.

Monumento “Sol Rojo” del Estadio Banorte, en Coyoacán. Destino: Avenida Paseo de la Reforma.

Avenida Paseo de la Reforma. Aforo: 20 personas.

Actividades culturales para hoy

Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” – Zócalo capitalino, desde las 05:00 horas .

– Zócalo capitalino, desde las . Vacaciones de verano 2026: actividades en las 16 alcaldías , desde las 06:00 horas .

de verano 2026: actividades en las , desde las . México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas .

– Monumento a la Madre, desde las . XLIII Congreso Nacional de Pediatría – Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), desde las 08:00 horas .

– Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), desde las . Latin American Coatings Show 2026 – Centro Banamex, desde las 14:00 horas .

– Centro Banamex, desde las . Soy Luna – Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), desde las 17:00 horas.

Actividades deportivas

Cruz Azul vs Puebla (Liga MX BBVA – Jornada 2) – Estadio Banorte, a las 19:00 horas .

– Estadio Banorte, a las . Lucha Libre Profesional – Arena México, a las 19:30 horas.

Eventos religiosos

Festividades del Señor de la Misericordia – Rectoría de Santa Úrsula, en Coyoacán, en diversos horarios .

– Rectoría de Santa Úrsula, en Coyoacán, en . Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena 2026 – Pueblo de Magdalena Petlacalco, Tlalpan, en diversos horarios.

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 21 de julio.

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