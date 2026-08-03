¿Cuándo regresan a clases? SEP fija la fecha para iniciar el ciclo escolar 2026-2027

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Inicio de clases ciclo escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario escolar 2026-2027, en el que confirmó que el inicio de las clases para las escuelas de educación básica, será el próximo 31 de agosto de 2026.

La dependencia que preside Mario Delgado precisó que el calendario será aplicable para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN).

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de educación básica será el lunes 31 de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la SEP.

Antes del regreso de los alumnos a las aulas, el personal docente deberá reincorporarse a sus actividades. El calendario establece que del 24 al 28 de agosto de 2026 se llevará a cabo la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), periodo destinado a la organización y planeación de las actividades del nuevo ciclo escolar.

Además, este calendario considera un Periodo de Planeación y Habilitación Docente, programado del 17 al 28 de agosto de 2026, previo al inicio de las clases.

Asimismo, durante el ciclo se realizarán ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar en las siguientes fechas:

2026: 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre.

25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre. 2027: 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026-2027?

El calendario de la SEP establece que el ciclo escolar 2026-2027 para educación básica concluirá el 9 de julio de 2027, con lo que finalizarán los 185 días de actividades escolares contemplados para el periodo.

En el caso de las escuelas normales y demás instituciones formadoras de docentes, el calendario contempla 190 días de actividades, por lo que las clases concluirán el 13 de julio de 2027.

Vacaciones de invierno y Semana Santa del ciclo escolar 2026-2027

El calendario oficial contempla dos periodos de receso para los estudiantes de educación básica.

Las vacaciones de invierno se llevarán a cabo del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. De acuerdo con la SEP, las clases se reanudarán el 7 de enero de 2027.

Por otra parte, las vacaciones de Semana Santa comprenderán del 22 de marzo al 3 de abril de 2027

Días festivos del calendario escolar 2026-2027

El calendario de la SEP también establece las fechas en las que habrá suspensión de labores docentes durante el ciclo escolar.

Los días considerados son:

16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

25 de diciembre de 2026

1 de enero de 2027

6 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

Estas fechas forman parte del calendario oficial para las escuelas de educación básica públicas y privadas incorporadas al SEN.

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