Profeco alerta por sopas instantáneas: cuáles marcas debes evitar y de qué están hechas

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Profeco analizó varias marcas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 33 sopas instantáneas, ramen y fideos vendidos en México y detectó que algunos de estos productos no cumplen con lo declarado en sus etiquetas, presentan información comercial incompleta o contienen más grasa de la que reportan.

El estudio fue publicado en la Revista del Consumidor de septiembre e incluyó sopas sabor pollo, res, camarón, birria, opciones picantes y vegetarianas.

¿Qué marcas de sopas instantáneas no cumplen, según Profeco?

Entre los principales hallazgos aparece Ramen Express by Chef Woo, cuya sopa de ramen vegetariana declara un contenido neto de 85 gramos, pero Profeco encontró unidades con 79.4 y 78.3 gramos.

La misma marca también presentó problemas en otros productos. Sus fideos instantáneos calientes y picantes reportan cero azúcares añadidos; sin embargo, en la lista de ingredientes aparece dextrosa, un tipo de azúcar.

Profeco también detectó productos con información comercial incompleta, entre ellos:

A-SHA sabor pollo

A-SHA picante

Ramen Express by Chef Woo sabor res

Ramen Express by Chef Woo sabor camarón

Ramen Express by Chef Woo calientes y picantes

Ramen Express by Chef Woo vegetariano

En varios casos, el problema es que no incluyen instrucciones de uso o preparación en español o no presentan la declaración nutrimental del producto ya preparado.

Maruchan, Nissin y MAMA: productos con más grasa de la declarada

El estudio también encontró diferencias entre la cantidad de grasa declarada en la etiqueta y la detectada en laboratorio.

La Maruchan Pasta Rápida Yakisoba sabor pollo declaró 6.1 gramos de grasa por cada 100 gramos de producto preparado, pero las pruebas de Profeco encontraron 8.8 gramos.

También aparece Nissin Pasta U.F.O. Fuego, sabor camarón y habanero. La etiqueta señala 8.5 gramos de grasa por cada 100 gramos, mientras que el laboratorio detectó 9.8 gramos.

En la marca MAMA, los fideos estilo oriental sabor carbonara y tocino declaran 3.29 gramos de grasa, pero contienen 6.9 gramos.

Los fideos MAMA sabor vegetales picantes reportan 3.30 gramos de grasa y Profeco encontró 7.2 gramos por cada 100 gramos de producto preparado.

¿Por qué Profeco pide moderar el consumo de ramen?

Profeco explicó que las sopas instantáneas pueden aportar cantidades importantes de sodio, grasas saturadas y calorías, por lo que recomienda no consumirlas con frecuencia.

En promedio, las sopas analizadas contienen alrededor de 300 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto. La dependencia recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta menor a 2 mil miligramos de sodio al día.

En un ejemplo de etiquetado incluido por Profeco, una sopa instantánea de 64 gramos aporta mil 180 miligramos de sodio, además de 290 kilocalorías, 12 gramos de grasa total y 6 gramos de grasa saturada.

El producto del ejemplo también presenta los sellos “Exceso sodio” y “Exceso grasas saturadas”, además de una leyenda por la presencia de edulcorantes.

¿Qué contienen las sopas instantáneas?

La Profeco explica que estos productos suelen estar elaborados con harina de trigo, pasta, grasas vegetales, extractos cárnicos, salsas, verduras, sazonadores y aditivos.

Además, algunos pueden incluir azúcar y sustancias conocidas como potenciadores de sabor, cuya función es intensificar el sabor de los alimentos, entre los más conocidos está el glutamato monosódico el inosinato disódico y guanilato disódico.

La dependencia aclaró que estos ingredientes están autorizados dentro de los límites establecidos por las autoridades sanitarias. Sin embargo, aconsejó moderar el consumo de alimentos que los contienen, pues algunas personas pueden presentar molestias después de ingerirlos.