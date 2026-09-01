¡De mil 611 kilos! Pijijiapan logra Récord Guinness con su gigantesca bola de queso de hebra

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El Récord Guinness se logró con varias productoras de Chiapas. Foto: Sectur

El Récord Guinness de la bola de queso de hebra más grande del mundo lo tiene oficialmente el municipio de Pijijiapan, en Chiapas, con una pieza de mil 611 kilogramos.

La elaboración de este quesillo se realizó el pasado sábado 29 de agosto en el Campo del Nuevo Milenio, en colaboración con varias familias productoras y empresas de la región.

El queso se envolvió en una base giratoria con varias plataformas metálicas divisorias que permitieron soportar la gran cantidad de queso.

Al finalizar el evento, un representante de Récord Guinness entregó el reconocimiento a Carlos Alberto Albores Lima, alcalde de Pijijiapan.

El evento fue transmitido a través de las redes sociales del municipio y del alcalde, donde, además de la elaboración de la bola de quesillo, hubo música y venta de comida.

El trabajo para llegar al Récord Guinness en Chiapas

¡Un récord mundial con sabor a #Chiapas! 🏆



📍 Pijijiapan hizo historia con una bola de queso de hebra de 1,611 kilos, la más grande del mundo. 🌎✨



Detrás de este Guinness World Record están la tradición, el talento y las manos de las familias productoras chiapanecas que… pic.twitter.com/qENvuzXdF0 — SECTUR México (@SECTUR_mx) August 31, 2026

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, resaltó el resultado del trabajo y la tradición en el municipio chiapaneco.

“Detrás de esta gran bola de queso de hebra hay mucho trabajo, tradición y orgullo por lo que se hace en nuestra tierra. Hoy tenemos una gran oportunidad para que más personas conozcan Pijijiapan, sus sabores, sus comunidades y todo lo que este destino tiene para ofrecer”, señaló.

Por su parte, Carlos Alberto Albores indicó en sus redes sociales que se realizaron tres pruebas para buscar el tan deseado récord.

“Este ejercicio nos permite seguir afinando cada detalle para este gran evento que pondrá en alto el nombre de Pijijiapan, Chiapas, demostrando la calidad de nuestros productos, el talento de nuestros productores y, sobre todo, la fuerza de nuestra gente”, señaló el alcalde chiapaneco.

Además, agradeció a todas las queserías, productores y personas que sumaron esfuerzos para hacer posible el reto.

De acuerdo con Albores, este récord puede ser una atracción que ayudaría a mejorar las condiciones económicas de la comunidad.

Hay que recordar que no es la primera vez que en Pijijiapan se rompe este récord, pues en 2023 lo obtuvo con un quesillo que pesaba 558 kilos.

Mientras que el récord de 2025 lo ostentaba el municipio de Reyes Etla, en Oaxaca, con un queso pesaba 636.2 kilogramos.

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