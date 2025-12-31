Fiesta de Año Nuevo 2026 en el Ángel de la Independencia: horarios, cierres y operativo de la SSC

GENERANDO AUDIO...

Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un dispositivo especial de seguridad y vialidad con motivo de la Fiesta de Año Nuevo 2026, que se realizará este miércoles 31 de diciembre en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El operativo se desplegará durante el megaconcierto de música electrónica, considerado el evento estelar de fin de año, el cual iniciará a las 18:00 horas del 31 de diciembre y concluirá a las 02:00 horas del 1 de enero de 2026. Debido a ello, los carriles centrales de Paseo de la Reforma permanecerán cerrados durante el desarrollo del evento.

El dispositivo contará con mil 360 policías, 288 vehículos oficiales, 15 motocicletas, una ambulancia del ERUM, así como un dron de la Unidad de Inteligencia Aérea “Águila” y un helicóptero de los Cóndores, que realizarán sobrevuelos preventivos para inhibir conductas delictivas.

De manera paralela, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará un operativo vial para garantizar la movilidad peatonal y vehicular en los tramos cerrados de Reforma, desde la Diana Cazadora hasta la Glorieta del Ahuehuete, además de brindar orientación a peatones, automovilistas y visitantes.

Como alternativas viales, la SSC recomienda:

Al norte: Circuito Interior, Lieja, Insurgentes y Eje Central

Circuito Interior, Lieja, Insurgentes y Eje Central Al sur: Circuito Interior, Río Misisipi, Insurgentes y Eje 1 Poniente

Circuito Interior, Río Misisipi, Insurgentes y Eje 1 Poniente Al oriente: Eje 1 Norte Rayón, avenida Chapultepec y Rivera de San Cosme

Eje 1 Norte Rayón, avenida Chapultepec y Rivera de San Cosme Al poniente: Eje 2 Norte, Manuel González, Chapultepec y Antonio Caso

Para prevenir incidentes, la SSC exhorta a los asistentes a anticipar su salida, usar ropa y calzado cómodos, respetar señalizaciones, evitar mochilas, objetos de vidrio y punzocortantes, acordar un punto de reunión y acercarse a un policía en caso de emergencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.