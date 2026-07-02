Colectivo de personas desaparecidas encabeza las movilizaciones en CDMX este 2 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 2 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 2 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el colectivo “Hasta Encontrarles”.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 2 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/ZFts6rDL0K — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 2, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

4 concentraciones

1 rodada ciclistas

1 rodada en patines

16 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarles”

Alcaldías: Benito Juárez y Gustavo A. Madero

Horario y puntos de reunión:

06:30 horas Estación Portales de la Línea 2 del Metro.

07:30 horas Estación Deportivo 18 de Marzo de las Líneas 3 y 6 del Metro.



Motivo:

Organización de traslados para continuar la Jornada de Búsqueda Individualizada en el Cerro de Guerrero.

Aforo estimado: 60 personas.

Colectivo “Somos Ellas”

Alcaldía: Iztapalapa

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Motivo:

Manifestación en apoyo a una víctima de violencia sexual para exigir una sanción conforme al debido proceso.

Aforo estimado: 14 personas.

Mujeres Mazatecas del Comité de Mujeres Autodefensas de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Hora: 16:00 horas

16:00 horas Lugar: Casa Cultural “Casa del Tiempo”.

Motivo:

Presentación del libro Mujeres mazatecas por la libertad. Gráfica de una lucha sin fronteras.

Aforo estimado: 35 personas.

Asamblea por el Común y Contra la Guerra

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: 17:00 horas

17:00 horas Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Motivo:

Reunión dentro de las Jornadas Antimundialistas contra el Despojo y la Guerra para expresar rechazo a la violencia contra madres buscadoras y comunidades indígenas.

Observación:

No se descarta la incorporación de otros colectivos, lo que podría incrementar la asistencia.

Aforo estimado: 60 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Alcaldía: Benito Juárez

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Motivo:

Instalación de mesas para recabar firmas relacionadas con la denominada “Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Aforo estimado: 30 personas.

Manifestaciones y citas agendadas

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Secretaría de Gobernación.

Demanda:

Solicitan respuesta a diversos trámites presentados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Aforo estimado: 250 personas.

Trabajadoras y trabajadores de alcaldías y dependencias del Gobierno de la CDMX

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución).

Demandas:

Alto a la precarización laboral.

Incremento salarial de emergencia.

Jubilación digna.

Respeto a la libertad sindical.

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Aforo estimado: 30 personas.

Habitantes de colonias Paraíso Olimpo y 24 de Julio (Villa de Zaachila, Oaxaca)

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Comisión Nacional del Agua.

Motivo:

Solicitan la revisión y gestión de un proyecto de agua potable.

Aforo estimado: 15 personas.

Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga

Alcaldía: Cuauhtémoc

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Secretaría de Gobernación.

Motivo:

Protesta contra modificaciones al Reglamento de Tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal.

Aforo estimado: 35 personas.

Rodadas ciclistas

También se tienen previstas dos rodadas nocturnas que podrían ocasionar cierres temporales en las vialidades de su recorrido.

Rueda Libre

Salida: 19:45 horas.

19:45 horas. Origen: Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc. Destino: Fuente de la Sierna, en Xochimilco.

Aforo estimado: 25 participantes.

Azcapobike

Salida: 19:45 horas.

19:45 horas. Origen: Parque de Bolsillo, colonia Nueva Santa María.

Parque de Bolsillo, colonia Nueva Santa María. Destino: Jardín Flotante Tlilapan.

Aforo estimado: 20 participantes.

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