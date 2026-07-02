Metro CDMX reduce velocidad en ocho Líneas por lluvias

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Metro reduce velocidad de trenes en ocho Líneas por lluvias. Fotos: Cuartoscuro

Las lluvias registradas la mañana de este jueves en la Ciudad de México (CDMX) obligaron al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a disminuir la velocidad de los trenes en ocho Líneas como medida preventiva. Autoridades también alertaron por pronóstico de lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo durante el día.

Las precipitaciones que afectan este jueves a la CDMX provocaron ajustes en la operación del Metro, que implementó la marcha de seguridad en ocho de sus Líneas para reducir riesgos durante el servicio.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja en las Líneas 1, 2, 7, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 12, A y B. Esta medida reduce la… pic.twitter.com/58NBOveU6Z — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 2, 2026

Esta medida implica que los trenes circulen a menor velocidad, por lo que los tiempos de recorrido y espera podrían incrementarse mientras persistan las condiciones climatológicas.

¿Qué Líneas del Metro operan con marcha de seguridad?

El Metro CDMX informó que la marcha de seguridad fue activada en las siguientes Líneas:

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 8

Línea 12

Línea A

Línea B

El organismo explicó que la reducción de velocidad permite brindar un servicio más seguro cuando la lluvia humedece las vías, por lo que pidió comprensión a los usuarios ante posibles demoras.

Asimismo, recomendó anticipar los traslados y considerar tiempos adicionales de viaje mientras se mantengan las precipitaciones en distintos puntos de la capital.

Pronostican lluvias fuertes y posible granizo en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX informó que este jueves comenzó con un ambiente fresco; sin embargo, después del mediodía se espera un incremento en la temperatura acompañado de cielo mayormente nublado.

La dependencia prevé lluvias fuertes, además de actividad eléctrica y posible caída de granizo en diferentes zonas de la CDMX durante la tarde y noche.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron mantenerse informados sobre la evolución del clima y tomar precauciones al conducir o utilizar el transporte público.

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