Fiscalía de la CDMX prepara operativo de atención para visitantes durante el Mundial 2026

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FGJ-CDMX implementará Plan Estratégico Mundial 2026. Foto: FGJ-CDMX.

Como parte de los preparativos para la Copa Mundial 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) anunció la instalación de ministerios públicos móviles en puntos estratégicos de la capital para brindar atención inmediata a visitantes nacionales y extranjeros. El despliegue contempla presencia en el Estadio Ciudad de México y en el espacio destinado al FIFA Fan Fest del Zócalo, donde se espera la concentración de miles de personas durante el torneo.

La Ciudad de México recibirá a miles de personas durante el Mundial de Futbol 2026 y la Fiscalía CDMX ya prepara un despliegue especial de atención en puntos estratégicos de alta concentración.



Instalaremos unidades móviles del Ministerio Público en el Estadio Ciudad de México y… pic.twitter.com/WAtTYRwAAw — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 31, 2026

La institución informó que estas unidades móviles permitirán atender reportes de extravío y denuncias por robo sin violencia de manera inmediata, evitando que las personas tengan que trasladarse a una agencia ministerial para iniciar un procedimiento.

La medida forma parte del Plan Estratégico Mundial 2026, diseñado para fortalecer la capacidad de respuesta de la Fiscalía ante uno de los eventos con mayor afluencia de visitantes que recibirá la Ciudad de México.

Plan Estratégico Mundial 2026 contempla unidades móviles del Ministerio Público

Como parte de la estrategia, la Fiscalía de la CDMX desplegará tres unidades móviles del Ministerio Público. Dos estarán ubicadas en el Estadio Ciudad de México durante los cinco partidos programados en esa sede, mientras que una tercera operará en el Zócalo capitalino durante las actividades del FIFA Fan Fest, previstas del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

En estos espacios, agentes del Ministerio Público recibirán denuncias relacionadas con delitos como robo sin violencia, fraude, falsificación de boletos y otras conductas asociadas a eventos masivos.

Las unidades también contarán con personal de la Unidad de Gestión Administrativa (UGA), que atenderá reportes por extravío de documentos oficiales y dispositivos electrónicos.

De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo es que las personas afectadas puedan presentar denuncias o reportes directamente en el lugar donde ocurrieron los hechos, sin necesidad de trasladarse a una Coordinación Territorial.

Mundial 2026: atención a denuncias y remisiones con detenido

La Fiscalía capitalina detalló que las remisiones con detenido relacionadas con actividades del Mundial 2026 serán atendidas en las Coordinaciones Territoriales más cercanas a las sedes.

En el caso de los partidos celebrados en el Estadio Ciudad de México, la atención corresponderá a las Coordinaciones Territoriales Coyoacán 1 y Coyoacán 2.

Por otra parte, las denuncias vinculadas con eventos realizados en el Zócalo capitalino serán canalizadas a la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2.

La dependencia señaló que esta distribución permitirá que las víctimas de delitos tengan tiempos de traslado estimados entre cinco y 30 minutos.

Asimismo, las Fiscalías de Investigación especializadas intervendrán en asuntos de mayor complejidad, incluidos delitos sexuales y extorsión. Las conductas consideradas de competencia cívica, entre ellas las relacionadas con la reventa de boletos, serán canalizadas a los Juzgados Cívicos conforme a sus atribuciones.

Fiscalía CDMX reforzará atención a turistas durante la Copa Mundial FIFA 2026

Como parte de los preparativos para la Copa Mundial FIFA 2026, la Fiscalía reforzó los mecanismos de atención en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, ubicada en la Zona Rosa.

También fortalecerá la atención en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Personas Usuarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), localizada en la Puerta 1 de la Terminal 2, así como en las Coordinaciones Territoriales cercanas a puntos de concentración de personas en las alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Además, mediante un convenio con la UNAM, la Fiscalía contará con intérpretes en línea en

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Portugués

Chino

La estrategia también contempla coordinación permanente con:

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5)

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC)

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)

Otras instancias participantes en la operación de eventos masivos

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