Denuncian 26 robos de autopartes al día en CDMX

En menos de 20 segundos, un sujeto robó los espejos de un auto estacionado en Diagonal San Antonio, colonia Narvarte Poniente, en Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX) a mitad del mes de enero de este 2026, una avenida donde las denuncias aumentan alarmantemente.

“Han sido más frecuentes, a mí me han robado cinco veces los espejos y me acaban de robar la tapa de mi camioneta, se la llevaron así frente al negocio”. Nohemí González, víctima de robo de autopartes

De acuerdo con Elizabeth Garduño, víctima de robo de autopartes en la zona, además de robarle los espejos del auto hace como un mes sobre Diagonal, eso le llevó a contratar una grúa para que se llevaran el carro, “porque si no es multa, para llevarlo a la agencia para que se los pongan y eso es quedarte un buen rato sin auto”.

Robo de autopartes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Denuncias por robo de autopartes en 2025

Durante el 2025, el robo de autopartes en CDMX acumuló 9 mil 645 denuncias, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ CDMX). El promedio al día fue de 26, pero la cifra negra es mayor y muchas víctimas no confían en las autoridades.

“Me desanimé a levantar una denuncia y aparte es mucha pérdida de tiempo, la realidad es que hoy en día pierdes mucho tiempo para levantar una denuncia, si ves muchos casos, la mayoría nunca se atienden, solamente te dan el carpetazo y listo”. Elizabeth Garduño, víctima de robo de autopartes

Las víctimas señalaron que se trata de una muestra de cómo ha incrementado el robo de autopartes en la CDMX, “en cualquier calle podemos ver vehículos a los que les arrancaron los espejos retrovisores para ofrecerlos en el mercado negro”, señaló Elizabeth Garduño.

“Hemos visto cómo se roban las partes, las dejan abajo de los coches y luego pasa otro coche u otra moto y los agarra y se los va llevando en una bolsa… cuando le hablamos a la policía y ve a los muchachos que cortaron la parte o quitaron la parte, como no hay evidencia, los dejan libres”. Nohemí González, víctima de robo de autopartes

Autopartes más robadas en CDMX

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) el 70% del robo de autopartes se concentra en:

Espejos

Facia delantera

Faros

“Sí, tenemos un número relevante de los 150 delitos de robo, prácticamente menos del 5, entre el 5 y el 8%, es decir, estamos hablando de entre 15 y 20 reportes todos los días de autopartes” Carlos Jiménez, director de Seguro de Daños y Autos, AMIS

Ladrones de autopartes ahora buscan piezas más sofisticadas

Sin embargo, el director de Seguro de Daños y Autos de la AMIS, Carlos Jiménez, indicó que ya no solo son las facias, ahora quitan los componentes electrónicos, “¿por qué? Porque son caros; entonces te quitan la computadora, te quitan otro tipo de componentes electrónicos, o las facias de los vehículos nuevos”.

Por ello, es importante considerar la inversión en un seguro por robo parcial.

“La cobertura de autopartes puede ser casi tan accesible, e inclusive me puedo atrever a decir que es mucho menos la inversión, que cualquier componente que te puedan robar del vehículo”. Carlos Jiménez, director de Seguro de Daños y Autos, AMIS

Con ello, no solo se protege el bolsillo de los automovilistas, también se inhibe el mercado ilegal.

