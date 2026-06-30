Festival del Pulque en CDMX reunirá mezcal, cacao y joyería de Guerrero

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Festival del Pulque y Mezcal en CDMX con gastronomía de Guerrero. Foto: Cuartoscuro

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal se realizará el 4 y 5 de julio en el Foro Urbano Domestico, ubicado en Avenida Nuevo León 78, Hipódromo, 06100 Cuauhtémoc de la Ciudad de México, organizada por la firma mexicana Adelitas Empresarias.

El encuentro incluirá actividades gastronómicas, exposición de productos y venta de artesanías, con representación de entidades como Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Durango y Querétaro.

Participación de Guerrero en el Festival del Pulque

El estado de Guerrero participará con marcas de mezcal, cacao artesanal y joyería de Taxco, con presencia de productores y artesanos locales.

En el caso del mezcal, se presentará la marca 8 Cervatos “garra de jaguar”, con variedades como cupreata con cacao, cannabis y pechuga, además de presentaciones en crema.

También participará El Curatodo Guerrerense, con mezcal elaborado con agave cupreata, además de macerados como damiana y canela, acompañados de recomendaciones gastronómicas como mole, quesos y frutos secos.

Cacao artesanal y productos de Guerrero

La marca Amarxua Cacao, desde Acapulco, presentará productos como chocolates artesanales, trufas, nibs, miel con nibs y chilate, elaborados con cacao orgánico de Xochistlahuaca, Guerrero.

En la oferta también se incluirán productos derivados del cacao con distintas presentaciones para consumo directo y preparación de bebidas tradicionales.

Joyería de Taxco en el Festival del Pulque

La joyería de Taxco presentará piezas de plata .925 como anillos, brazaletes, collares y aretes, además de diseños con piedras como rubí, esmeralda, turmalina y sultanita. Las piezas están elaboradas mediante técnicas artesanales como bombeado, pavonado, tejido y oxidado.

Boletos y horarios del Festival del Pulque

El acceso al evento tendrá un costo de 60 pesos en preventa y 80 pesos el día del evento. El horario será de 12:00 a 20:00 horas.

El boleto incluye jarra para degustaciones, acceso a exposición fotográfica, participación en rifas, talleres artísticos sin costo y otras actividades dentro del recinto.

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