Festival Futbolero cumple su objetivo; afición festeja en otro punto de la CDMX

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Palacio de los Deportes, nuevo espacio para los aficionados. FOTO: UnoTV

El Gobierno de la Ciudad de México abrió un nuevo espacio para que los aficionados pudieran disfrutar del partido de la Selección Mexicana sin necesidad de trasladarse al Centro Histórico.

Ubicado en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, este Festival Futbolero tuvo como objetivo distribuir a los asistentes en distintos puntos de la capital y evitar las tradicionales concentraciones en el Ángel de la Independencia.

Previo al silbatazo inicial, el ambiente estuvo a cargo del grupo de cumbia peruana Askis, mientras que, tras el triunfo de México y su pase a los octavos de final, Cañaveral fue el encargado de poner la fiesta entre los aficionados que permanecieron en el lugar.

Aunque la lluvia provocó que algunos asistentes decidieran retirarse antes de concluir el encuentro, alrededor de 800 a mil personas permanecieron para celebrar la victoria de la Selección Mexicana en un ambiente completamente familiar.

Durante toda la jornada no hubo venta de bebidas alcohólicas, además, el acceso estuvo controlado mediante filtros de revisión y un despliegue de elementos de la Policía Bancaria e Industrial, lo que permitió que el evento transcurriera sin incidentes.

La estrategia del Gobierno capitalino parece haber dado resultados: el Festival Futbolero logró celebrar el triunfo del Tri de una manera más familiar.

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