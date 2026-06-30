Hallan cuerpo de Fátima, enfermera desaparecida en Álvaro Obregón; hay un detenido

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Localizaron el cuerpo sin vida de Fátima en Edomex. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Esta mañana, fue localizado el cuerpo sin vida que presuntamente correspondería al de Fátima, enfermera de 20 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de junio, luego de concluir su turno en un hospital ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

Un día antes, familiares, amigos y compañeros de trabajo realizaron un bloqueo sobre Periférico Sur durante casi tres horas para exigir que las autoridades intensificaran su búsqueda.

¿Qué informó la Fiscalía de CDMX?

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que las autoridades delimitaron un polígono de búsqueda entre Morelos y el Estado de México. Las labores, encabezadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, permitieron localizar el cuerpo de una mujer joven en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, en el paraje Ojo de Agua, municipio de Ocuilán, Estado de México.

“La Fiscalía CDMX brindó acompañamiento a la familia de la víctima para acudir al Servicio Médico Forense en el Estado de México para hacer el reconocimiento de la víctima, a través de la Policía de Investigación y de una célula de atención a víctimas”, indicó la institución.

Detuvimos a Joel Ricardo “N” por su probable participación en la desaparición de una joven de 20 años ocurrida en la alcaldía Álvaro Obregón.



La investigación realizada por personal ministerial, pericial y de la @PDI_FGJCDMX permitió establecer su probable participación en los… pic.twitter.com/LCqpwDkL5y — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 30, 2026

Detienen a sujeto relacionado con la desaparición de Fátima

La Fiscalía capitalina también informó sobre la detención de Joel Ricardo “N”, por su probable participación en la desaparición de la joven Fátima de 20 años que laboraba como auxiliar de enfermería en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la institución, Fátima fue vista por última vez el 21 de junio, cuando salió de su centro de trabajo, ubicado en la colonia Olivar de los Padres. Al no regresar a su domicilio, sus familiares presentaron la denuncia correspondiente.

A FÁTIMA la DESAPARECIÓ y ASESINÓ su PAREJA; YA DETUVIERON al INFELIZ

Es Joel Ricardo Reyes Hdz

Mantenía una relación con la joven enfermera.

Hace una semana Fátima desapareció.

La @FiscaliaCDMX descubrió q el tipo era el responsable, lo detuvo y localizó a Fátima en @edomex

El… pic.twitter.com/1W9BeDALan — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 30, 2026

A partir del reporte, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación activó los protocolos de búsqueda. Como parte de las indagatorias se realizaron entrevistas, análisis de videograbaciones y trabajos de campo, los cuales permitieron establecer la probable participación de Joel Ricardo “N” en los hechos.

El 23 de junio, agentes de la Policía de Investigación detuvieron al hombre en flagrancia y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, un juez de control calificó de legal la detención y la Fiscalía le imputó el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para definir su vinculación a proceso fue programada para el 30 de junio. Mientras tanto, el imputado permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

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