Alertan por lluvias y tormentas eléctricas en 14 alcaldías durante el México vs Ecuador

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Además de tormentas eléctricas se esperan lluvias. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la tarde de este martes una alerta por tormentas eléctricas y lluvias en prácticamente toda la Ciudad de México, justo mientras miles de aficionados se preparan para asistir o seguir el partido México vs. Ecuador del Mundial 2026. Las autoridades incluso retrasaron el silbatazo inicial debido a las condiciones meteorológicas.

Aunque el encuentro si se disputará, las autoridades llamaron a extremar precauciones, ya que además de la actividad eléctrica se mantienen activas alertas Naranja y Amarilla por lluvias en las 16 alcaldías, con pronóstico de fuertes precipitaciones y posible caída de granizo en varias zonas de la capital.

Tormentas eléctricas alcanzan 14 alcaldías durante el partido

De acuerdo con el monitoreo más reciente de la SGIRPC, se detectó actividad eléctrica en las siguientes alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Ante este panorama, Protección Civil pidió a la población suspender actividades al aire libre, evitar resguardarse debajo de árboles o estructuras metálicas y no bañarse ni lavar trastes durante la tormenta, ya que la electricidad puede propagarse a través de las tuberías.

Se mantiene doble alerta por lluvias en toda la Ciudad de México

Además de las tormentas eléctricas, la capital permanece bajo doble alerta por lluvias.

La Alerta Naranja se activó para:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Venustiano Carranza

En estas demarcaciones se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo, por lo que existe riesgo de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Por su parte, la Alerta Amarilla permanece vigente para:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

En estas alcaldías se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros, con posibilidad de encharcamientos, afectaciones en vialidades y reducción de la visibilidad para automovilistas.

Protección Civil pide seguir las actualizaciones durante el México vs Ecuador

La SGIRPC recomendó mantenerse atento a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante las próximas horas.

Entre las principales recomendaciones destacan evitar transitar por zonas con acumulación de agua, conducir con precaución, retirar basura de coladeras y mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras metálicas mientras persistan las tormentas eléctricas.

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