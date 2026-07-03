CDMX reforzará seguridad por México vs Inglaterra: solo habrá acceso a 25 mil personas en el Ángel de la Independencia

GENERANDO AUDIO...

¡No todos entrarán en el Ángel de la Independencia por el Mundial! | Cuartoscuro-IA

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció este viernes 3 de julio que se reforzarán las medidas de seguridad por el México vs Inglaterra del domingo, por lo que habrá aforo limitado de 25 mil personas en la glorieta del Ángel de la Independencia; también habrá restricciones en el FIFA Fan Festival CDMX del Zócalo.

Como parte de los operativos de seguridad, se desplegarán cerca de 40 mil servidores públicos para garantizar la seguridad de los ciudadanos que asistan a ver el partido de octavos de final del Mundial, así como a celebrar un potencial triunfo de la Selección Mexicana.

En Vivo | Acompáñame a la Conferencia de Prensa. https://t.co/oRaQju05XV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 3, 2026

En conferencia de prensa, Clara Brugada también anunció que se instalarían 62 pantallas en la capital para que los aficionados puedan ver el partido de manera gratuita, aumentando seis pantallas en el Paseo de la Reforma. En total, habrá 56 espacios habilitados para que los aficionados puedan ver el partido.

Además, la mandataria reconoció que las autoridades capitalinas están a la espera de que la FIFA confirme el horario definitivo del partido de octavos de final, pues se adelantó que éste podría cambiar de las 18:00 a las 12:00 horas del domingo 5 de julio.

Aforo limitado y más pantallas por el México vs Inglaterra en CDMX

Por otro lado, se establecerá un perímetro de seguridad entre la Diana Cazadora hasta el Ahuehuete, con un segundo cinturón de seguridad entre la Avenida Chapultepec y la Avenida de los Insurgentes para evitar disturbios en la zona.

El titular de la SSC CDMX también informó que se fortalecerá el control de acceso en el Ángel de la Independencia para controlar el flujo de personas. “Una vez que se llegue a su capacidad máxima se avisará a los asistentes que se limitará el acceso a la zona”, aseguró el funcionario, aclarando también que se enviará a los aficionados a otros puntos de encuentro.

“Además, se endurecerán las medidas en estos filtros para el aseguramiento y desecho de bebidas alcohólicas, pirotecnia, o cualquier objeto que pueda ser un riesgo para las y los asistentes.“, dijo el funcionario capitalino.

Pablo Velázquez Camacho también anunció que se evitarán vendedores ambulantes y otros factores que puedan dificultar la movilidad en las zonas de reunión y festejos en el Paseo de la Reforma. Más de 80 brigadas especiales retirarán a los comerciantes ambulantes, complementó.

Clara Brugada aseguró que habrá 62 pantallas desde la Estela de Luz hasta Avenida Hidalgo, incluyendo seis nuevas pantallas en Reforma y 12 pantallas adicionales al FIFA Fan Festival alrededor del Centro Histórico, en donde los ciudadanos podrán ver el partido de México vs Inglaterra.

El secretario Velázquez Camacho agregó que, en el tramo que abarca de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución se instalará un número mayor de pantallas con respecto a los cuatro partidos previos, además de implementar un despliegue de casi 6 mil elementos policiales en dicho corredor.

Más de 17 mil policías en CDMXel México vs Inglaterra

Con motivo del México vs Inglaterra, se implementará un robusto operativo de vialidad y vigilancia con más de 17 mil policías de las diferentes dependencias capitalinas, según complementó este viernes Pablo Velázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Tan solo en la zona de Paseo de la Reforma habrá 6 mil elementos de la policía, quienes estarán encargados de mantener el orden antes, durante y después del encuentro, según las autoridades capitalinas.

Además, se desplegará 7 mil 500 elementos de la Policía de la CDMX en el Estadio Ciudad de México para realizar el operativo de la Última Milla, evitar actividades delictivas y evitar el ingreso de objetos prohibidos al recinto.

Por otro lado, se anunció que 3 mil 300 elementos de seguridad se desplegarán en torno a la plancha del Zócalo Capitalino para salvaguardar la seguridad en el FIFA Fan Festival CDMX.

En el Zócalo también se implementarán filtros de seguridad que incluirán revisiones aleatorias para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos peligrosos, en los accesos ubicados en:

5 de febrero

20 de noviembre

Pino Suárez

Tacuba

Madero

Cabe señalar que, una vez que el Zócalo llegue a su máxima capacidad, se invitará a las y los asistentes a disfrutar del partido en las 12 pantallas instaladas en calles aledañas.

Habrá cierres viales y de transporte público, toma precauciones

Pablo Velázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, también adelantó que se controlará los flujos de personas a través de cierres estratégicos de estaciones de Metro y Metrobús en las cercanías de la zona prioritaria para evitar el arribo masivo de personas.

Con la finalidad de evitar que se ponga en riesgo la integridad de los asistentes, y para garantizar un flujo seguro de personas para el aforo y desaforo, se harán adecuaciones viales para convertir las siguientes zonas en vías peatonales:

Chapultepec (en ambos sentidos)

Desde Avenida de los Insurgentes hasta Lieja

Avenida de los Insurgentes (en ambos sentidos)

Desde la Glorieta de los Insurgentes hasta Paseo de la Reforma

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México pretende que las y los asistentes puedan transitar seguros sin convivir con el flujo vehicular.

¡Atención médica especial en CDMX por México vs Inglaterra!

Como parte de la planeación rumbo al México vs Inglaterra, se implementará un sistema de monitoreo permanente que incluirá aeronaves no tripuladas dedicadas a revisar las condiciones de los eventos por elMéxico vs Inglaterra.

En materia de seguridad sanitaria, el secretario Pablo Velázquez Camacho informó que se fortalecerá la fuerza prehospilataria, incluyendo ambulancias de primera respuesta y centros de atención especializada para casos de emergencia.

Última Milla | 151 elementos de personal prehospitalario, 10 ambulancias, cuatro motoambulancias, un puesto de mando y una unidad de rescate

| 151 elementos de personal prehospitalario, 10 ambulancias, cuatro motoambulancias, un puesto de mando y una unidad de rescate Zócalo | 47 elementos de personal prehospitalario, 7 ambulancias, una motoambulancia

| 47 elementos de personal prehospitalario, 7 ambulancias, una motoambulancia Reforma | 599 elementos de personal prehospitalario, 48 ambulancias, 14 motoambulancias, 5 puestos médicos avanzados y 11 puestos médicos básicos

Tan solo en la Avenida Paseo de la Reforma, se anunció el establecimiento de once puestos médicos básicos que harán referencia a Puestos Médicos Avanzados y en donde se dará atención a:

Triage

Atención a personas intoxicadas (alcohol, sustancias psicoactivas)

Hidratación

Limpieza y curación de heridas

Suturas

En dichos centros se encontrarán 599 elementos del personal de atención, entre médicas, enfermeras, paramédicos y urgenciólogos.

Además, se establecerán diferentes puestos de Salud del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México, de la siguiente manera:

Reforma 96 miembros del personal de salud mental 15 puestos de salud

Puntos mundialistas en alcaldías 96 miembros del personal de salud mental 24 puestos de salud



En dichos puntos de la IAPA se ofrecerán primeros auxilios psicológicos, hidratación, enfermería comunitaria, consejería en salud mental y adicciones, canalización a segundo nivel, vinculación con otras instituciones y redes de apoyo.

En las sedes mundialistas de las distintas alcaldías también se realizarán pruebas rápidas de sífilis, VIH y hepatitis C.

De manera particular, en la glorieta del Ángel de la Independencia se establecerá una zona de atención de auxilio y resguardo inmediato con paramédicos.

“Invitamos a los ciudadanos a sumarse a estas medidas y a evitar acciones que pongan en riesgo sus vidas y la de los asistentes“, remató Pablo Velázquez Camacho, titular de la SSC CDMX.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.