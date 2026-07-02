¿”Volaste” durante los festejos del Mundial? Especialista alerta por lesiones en la columna

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Las celebraciones por el Mundial 2026 dejan imágenes de aficionados cargando y “volando” (lanzar al aire) a reporteros, amigos o a cualquier fan del Tri. Aunque estas escenas suelen verse como parte de la euforia futbolera, el traumatólogo Víctor Axotla Baena advirtió que este tipo de acciones pueden ocasionar lesiones en la columna, contracturas musculares y hasta hernias de disco.

“Puede caer de cabeza, sufrir un traumatismo craneoencefálico, pero también si cae de toda la espalda puede condicionarse una hernia postraumática” , dijo el experto.

Esta práctica no es recomendada por expertos. Foto: Cuartoscuro

¿Qué lesiones pueden provocar los “aventones” durante los festejos?

En entrevista para el noticiero “A las Nueve en Uno”, el médico señaló que el riesgo no solo existe para la persona que es cargada o lanzada, sino también para quienes realizan el esfuerzo físico.

“El que carga, el que se cae, el que se golpea; una mala postura puede condicionar un aumento de la presión intradiscal y una lumbalgia mecánica postraumática”. Víctor Axotla Baena, traumatólogo y director del Instituto de la Rodilla, Cadera y Columna (Inroca)

Explicó que una mala maniobra, un movimiento brusco o una postura incorrecta al sostener a alguien aumenta la presión sobre los discos de la columna, lo que puede derivar en una lumbalgia mecánica postraumática, contracturas musculares o incluso una hernia de disco.

Además, recordó que la emoción del momento puede provocar accidentes adicionales, como caídas sobre el pavimento, mesas u otros objetos, incrementando el riesgo de lesiones de mayor gravedad.

El especialista también hizo referencia a otras prácticas que suelen presentarse en celebraciones, como los saltos desde estructuras, juegos bruscos o empujones, ya que todas ellas pueden ocasionar daños en la espalda y el cuello.

¿Cuándo un dolor lumbar debe ser revisado por un especialista?

Víctor Axotla explicó que el dolor lumbar es una de las molestias más frecuentes y puede aparecer por malas posturas, sedentarismo, sobrepeso o esfuerzos físicos; sin embargo, hay señales que no deben pasarse por alto.

“Si un dolor lumbar dura más de dos semanas, ahí hay que echarle ojo; son datos de alarma”, advirtió el especialista. Además destacó que si este tipo de dolor se extiende desde la espalda hacia el glúteo o la pierna y no mejora con reposo y tratamiento inicial, es importante acudir con un médico para realizar una valoración y, de ser necesario, estudios como una resonancia magnética.

También recomendó buscar atención médica cuando el dolor se acompaña de fiebre, pérdida de peso o aparece en personas mayores de 55 años, ya que en algunos casos puede estar relacionado con enfermedades de mayor gravedad.

¿Cómo prevenir lesiones en la columna?

Para reducir el riesgo de sufrir problemas en la espalda, el traumatólogo recomendó evitar permanecer sentado durante largos periodos, levantarse y caminar al menos cada hora, realizar estiramientos frecuentes y mantener una postura adecuada al trabajar o utilizar dispositivos electrónicos.

Asimismo, destacó que actividades como la natación ayudan a fortalecer la musculatura que protege la columna y recordó que prevenir siempre será mejor que atender una lesión causada por un momento de euforia.

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