Grito y desfile en CDMX tendrán operativo especial este 15 y 16 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Festejos patrios. Foto: Cuartoscuro

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), informó que por los festejos patrios, que se realizaran el 15 y 16 de septiembre, se desplegará un operativo con más de 3 mil 500 elementos que vigilarán el Centro Histórico.

Operativo de seguridad en CDMX durante el Grito y Desfile Militar

Los días 15 y 16 de septiembre se desplegará un operativo de prevención y vigilancia para garantizar la seguridad de todas las personas que asistan a la Ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo y al Desfile Militar.

En la zona del Centro Histórico y el Zócalo se contará con la presencia de 3 mil 500 elementos de seguridad, mientras que en las 16 alcaldías se dispondrá de 4 mil 725 policías para acompañar las celebraciones locales

Durante el Desfile Militar, participarán 3 mil 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes reforzarán la seguridad a lo largo de la ruta y en los principales puntos de concentración

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, añadió que el operativo de Fiestas Patrias contempla el despliegue de 13 mil 107 elementos de distintas áreas operativas, apoyados por mil 436 patrullas, 46 motopatrullas y ocho grúas.

¿A qué hora será el Grito de Independencia en el Zócalo?

Después del concierto, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional.

La ceremonia está programada para las 23:00 horas y posteriormente habrá fuegos artificiales en la Plaza de la Constitución.

Las celebraciones continuarán el miércoles 16 de septiembre con el tradicional desfile cívico-militar, cuyo inicio está previsto a las 10:00 horas en las inmediaciones del Zócalo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.